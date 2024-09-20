日前举行的2024年中非合作论坛北京峰会取得圆满成功，中非双方围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题，回顾总结中非友好历程，高度评价论坛成果落实进展，就加强中非全方位合作达成明确政治共识。非洲国家媒体高度关注此次峰会成功举行，认为峰会确定了非中关系新定位，提出实施非中携手推进现代化十大伙伴行动，将进一步凝聚起非中人民团结合作的力量，助力全球南方现代化。

“中非合作论坛自2000年成立以来不断发展壮大，取得丰硕成果，为28亿多非中人民带来实实在在的好处。”肯尼亚《星报》近日刊发题为《中非合作：伙伴关系如何带动发展》的文章说，中方宣布支持非洲发展的新举措，涉及工业化、农业现代化、基础设施、贸易和投资等诸多领域，推动非中高质量共建“一带一路”，助力落实非盟《2063年议程》。

坦桑尼亚《每日新闻报》刊发评论文章认为，中非合作论坛北京峰会成功举行，有助于非中双方进一步加强互利合作，促进可持续发展，坦桑尼亚将从与中国的关系中受益。文章举例说，坦赞铁路激活项目将促进坦桑尼亚和赞比亚之间的贸易，提升坦桑尼亚达累斯萨拉姆港的运营水平；中方宣布的新举措将帮助坦桑尼亚获得先进的灌溉技术，促进粮食安全和工业化发展；中方宣布愿主动单方面扩大市场开放，有助于坦桑尼亚咖啡、牛油果等农食产品出口中国。

南非独立在线新闻网站近日发表评论文章认为，中方宣布中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，体现了中国致力于建设持久、有韧性的非中关系。中方提出一系列合作举措，规划了一条通往现代化的合作道路，不仅有利于非洲的发展，也将促进全球南方国家共同发展。

突尼斯《新闻报》发表社论说，中非合作论坛北京峰会提出了涵盖互联互通、发展合作、卫生健康、兴农惠民等领域的“十大伙伴行动”，为未来3年非中携手推进现代化作出清晰的规划，“翻开非中关系新的一页，打开了希望之窗”。

阿尔及利亚丝路新闻网刊发文章说，非洲国家愿同中方一道，秉持相互尊重、和平共处、互利共赢原则，共同推进现代化建设。文章指出，中方将继续向非洲提供发展、安全等领域支持，助力非洲自贸区建设、跨区域发展、互联互通等。中国为非洲发展提供了机遇、注入了信心。

毛里塔尼亚国家通讯社旗下《视野报》刊文表示，中非关系在真实亲诚理念和正确义利观的指引下，坚持开放包容、兼收并蓄，进入共筑高水平非中命运共同体的新阶段。文章说，毛方赞赏中方长期以来在相关领域为非洲各国提供的支持和帮助，愿同中方加强团结合作。

摩洛哥《挑战者周刊》刊发报道说，中国为非洲国家诸多领域的发展提供了重要支持，摩洛哥从中获益良多。中国企业在摩洛哥投资现代化汽车零部件生产线、电动汽车电池超级工厂等，为摩洛哥经济发展注入动力。

阿尔及利亚《圣战者报》刊文说，非中共建“一带一路”成果令人鼓舞，阿尔及利亚将继续积极参与高质量共建“一带一路”。非中深化合作有助于阿尔及利亚构建铁路、公路、能源、电力等网络，吸引更多中国企业来阿投资。文章强调，非中双方在重大国际和地区问题上有着广泛共识，非方愿同中方一道捍卫国际公平正义，维护发展中国家共同利益，“以非中现代化助力全球南方现代化，为构建人类命运共同体作出积极贡献”。

（本报记者李琰、黄炜鑫、刘赫、郝瑞敏）

《 人民日报 》（ 2024年09月20日 03 版）

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