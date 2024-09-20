人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国可再生能源产业发展带来机遇（国际论坛）

马克森修斯·桑博多
2024年09月20日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　当前世界经济复苏乏力，人为设置贸易壁垒将加大世界经济碎片化风险。各国只有积极参与全球新能源汽车产业合作，在此基础上努力打造自身竞争优势，才能实现互利共赢、共同进步

　　

　　当前，人类面临气候变化的严峻挑战，实现气候变化《巴黎协定》确定的目标需要各国持续推进能源转型。在全球可再生能源依然存在巨大缺口的背景下，中国持续供给优质新能源产品，有助于全球能源转型，为各国绿色发展提供重要机遇。

　　可再生能源是实现全球能源和气候目标的关键。国际能源署今年发布的报告显示，为实现气候变化目标，2030年全球可再生能源总装机容量需至少达到1.1万吉瓦。在此前提交的194份国家自主贡献中，只有14份明确设定了2030年可再生能源总装机容量目标，总计仅为约1300吉瓦。这表明，全球可再生能源发展缺口大、潜力足、前景广。

　　国际能源署报告指出，中国对2023年全球可再生能源新增装机容量贡献超过一半，为全球可再生能源发电增长作出了巨大贡献。中国可再生能源迅速发展为全球能源转型提供了强大动力。过去10年，全球风电、光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%，其中很大一部分归功于中国创新、中国制造、中国工程。

　　国际社会应该客观公正看待中国可再生能源发展成就。中国积极应对气候变化，制定了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的目标。实现这一目标并非易事，需要大力推动产业发展，比如需要发展风能和太阳能光伏发电、建设更灵活的电网等。这些都需要系统规划、持续投入。

　　当前，从技术水平、产业规模和竞争优势看，中国在全球可再生能源产业格局中占据重要地位。中国持续推进可再生能源产业发展，有助于降低可再生能源成本，对世界是利好消息。2023年中国汽车整车出口491万辆，其中新能源汽车出口达120.3万辆。中国新能源汽车在各国受到消费者欢迎，但个别国家的政客却对中国新能源汽车增设贸易壁垒。这种做法是有害的，不仅不利于新能源汽车的普及，也将阻碍有关国家通过国际产业合作加强自身比较优势。当前世界经济复苏乏力，人为设置贸易壁垒将加大世界经济碎片化风险。各国只有积极参与全球新能源汽车产业合作，在此基础上努力打造自身竞争优势，才能实现互利共赢、共同进步。

　　印度尼西亚从中国新能源产业的发展中受益匪浅。来自中国的太阳能光伏产品推动了印尼绿色电力推广，印尼企业正在和中国企业开展新能源汽车相关合作，形成了一定产业规模。坚持开放发展，依靠自身资源和国际产能合作，印尼将成为新能源汽车及电池行业全球产业链的重要参与者。

　　中国可再生能源产业的发展对世界是机遇，不是威胁。中国在推动全球能源转型中发挥着重要作用。当前，世界各国有大量机会和途径开展合作，共同提高竞争力，实现互利共赢。

　　（作者为印度尼西亚国家研究创新署高级研究员）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月20日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部