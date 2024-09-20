马克森修斯·桑博多

当前世界经济复苏乏力，人为设置贸易壁垒将加大世界经济碎片化风险。各国只有积极参与全球新能源汽车产业合作，在此基础上努力打造自身竞争优势，才能实现互利共赢、共同进步

当前，人类面临气候变化的严峻挑战，实现气候变化《巴黎协定》确定的目标需要各国持续推进能源转型。在全球可再生能源依然存在巨大缺口的背景下，中国持续供给优质新能源产品，有助于全球能源转型，为各国绿色发展提供重要机遇。

可再生能源是实现全球能源和气候目标的关键。国际能源署今年发布的报告显示，为实现气候变化目标，2030年全球可再生能源总装机容量需至少达到1.1万吉瓦。在此前提交的194份国家自主贡献中，只有14份明确设定了2030年可再生能源总装机容量目标，总计仅为约1300吉瓦。这表明，全球可再生能源发展缺口大、潜力足、前景广。

国际能源署报告指出，中国对2023年全球可再生能源新增装机容量贡献超过一半，为全球可再生能源发电增长作出了巨大贡献。中国可再生能源迅速发展为全球能源转型提供了强大动力。过去10年，全球风电、光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%，其中很大一部分归功于中国创新、中国制造、中国工程。

国际社会应该客观公正看待中国可再生能源发展成就。中国积极应对气候变化，制定了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的目标。实现这一目标并非易事，需要大力推动产业发展，比如需要发展风能和太阳能光伏发电、建设更灵活的电网等。这些都需要系统规划、持续投入。

当前，从技术水平、产业规模和竞争优势看，中国在全球可再生能源产业格局中占据重要地位。中国持续推进可再生能源产业发展，有助于降低可再生能源成本，对世界是利好消息。2023年中国汽车整车出口491万辆，其中新能源汽车出口达120.3万辆。中国新能源汽车在各国受到消费者欢迎，但个别国家的政客却对中国新能源汽车增设贸易壁垒。这种做法是有害的，不仅不利于新能源汽车的普及，也将阻碍有关国家通过国际产业合作加强自身比较优势。当前世界经济复苏乏力，人为设置贸易壁垒将加大世界经济碎片化风险。各国只有积极参与全球新能源汽车产业合作，在此基础上努力打造自身竞争优势，才能实现互利共赢、共同进步。

印度尼西亚从中国新能源产业的发展中受益匪浅。来自中国的太阳能光伏产品推动了印尼绿色电力推广，印尼企业正在和中国企业开展新能源汽车相关合作，形成了一定产业规模。坚持开放发展，依靠自身资源和国际产能合作，印尼将成为新能源汽车及电池行业全球产业链的重要参与者。

中国可再生能源产业的发展对世界是机遇，不是威胁。中国在推动全球能源转型中发挥着重要作用。当前，世界各国有大量机会和途径开展合作，共同提高竞争力，实现互利共赢。

（作者为印度尼西亚国家研究创新署高级研究员）

《 人民日报 》（ 2024年09月20日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)