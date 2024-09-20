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让更多人了解南侨机工的故事

刘 洋
2024年09月20日04:52 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“滇缅公路568公里处坡陡路险，不少南侨机工在此牺牲。我们曾将发生在此处的故事编进情景剧中，并到马来西亚演出。”南侨机工后裔张云鹏回忆道。

　　2009年是张云鹏退休的第三个年头。退休前，张云鹏是一名物理老师。退休后，张云鹏开始撰写有关南侨机工的文章。他笑称，自己年轻时不善文字写作，现在却做起了文字工作。

　　张云鹏的父亲张智源1937年从广东潮州老家前往新加坡，经营布店生意。两年后，中国抗日战争进入更加艰难的时刻。张智源响应陈嘉庚的号召，成为“南洋华侨机工回国服务团”中的一员，在滇缅公路上抢运抗战物资。

　　据张云鹏回忆，父亲生前从未主动提及这段经历，直至1985年父亲受托寻找南侨机工战友时，他才知道父亲和叔伯的故事。1986年，张智源去世，张云鹏翻开父亲撰写的回忆录和珍藏几十年的旧照片，了解到父亲的过往。

　　与记者连线时，张云鹏展示了一张6人合照。照片中的人西装革履，他们即将回到中国支援抗战。张云鹏说，这张照片藏着一个跨越十余年的故事。照片中的一人为南侨机工陈团圆。1944年，陈团圆惨遭日军活埋，他的儿子叶晓东当时仅3个月大。2009年，纪录片《南侨机工》在云南昆明首映，叶晓东手捧空相框在纪念碑前跪拜的画面让在场观众哽咽，其中包括马来西亚南侨机工史料搜研工作室的刘道南和卢观英夫妇。这对夫妇随即于当年年底开始帮助叶晓东寻找其父亲的照片。

　　张云鹏说，叶晓东曾在档案中看到陈团圆和张智源在同一工资册中等信息，他听闻后将上述6人合照的翻拍件赠予叶晓东以及刘道南夫妇。十年间，刘道南和卢观英自费往返于云南、马来西亚麻坡等地寻访、收集、研究资料，并在马来西亚华文报纸上发布多篇文章。2019年，刘道南不幸病逝，卢观英继续为这一目标奔波。

　　2021年，张云鹏陆续收到卢观英发来的两张剪报照片，剪报篇幅虽小但提供了关键信息。剪报的内容分别是1939年8月8日和9日新加坡《南洋商报》的报道，其中指明了“麻华第三批机工回国服务团”职员的姓名和职位。综合各方信息，张云鹏等人最终在照片中确认了陈团圆的画像。

　　张云鹏说，刘道南和卢观英这十年的辛苦让他深为感动。在搜集历史资料、宣传南侨机工事迹的这条路上，有不少伙伴与他同行。

　　2011年，马来西亚和新加坡的华人组织自驾车队重走南侨机工滇缅路，并观看了由南侨机工后裔自编自演的情景剧。马来西亚海南会馆联合会永久名誉会长林秋雅向张云鹏表示，她对该部情景剧很感兴趣，希望张云鹏和演出团队能将该剧带到马来西亚。

　　令张云鹏感动的是，为减轻团队成员的负担，林秋雅和当地华人承担了大部分活动费用。2012年，由35位南侨机工后裔组成的演出队应邀前往古来、麻坡、吉隆坡等地演出，多家华文媒体对此报道。张云鹏将这些报纸收集成册，每每翻阅都心生感动。“不少华侨华人搁置手中的工作来帮我们进行宣传。这是我单枪匹马无法完成的。”张云鹏感叹道。

　　张云鹏记得，一次他前往古来参加祭奠活动时，他发现当地华人是以潮州和闽南地区的风俗进行祭拜的，场景庄严肃穆，到场的人都深受感染。

　　张云鹏说，二战时期，日军在马来西亚同样实施了无数惨绝人寰的暴行。当地华侨华人希望这段历史被铭记，他们用祖辈老家的习俗让逝去的生命重归故里。

　　“我从他们身上学到很多。我也在思考还有哪些方式可以让更多人了解这段历史。”张云鹏说，他今年已经78岁了，这么多年，他很感谢一路上有这么多华侨华人与他同行。

　　（来源：中国侨网）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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