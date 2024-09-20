新华社北京9月19日电 综合新华社驻外记者报道：黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉19日发表讲话说，以色列引爆数千个通信设备试图杀死数千名黎巴嫩人，这越过了所有红线，等同于宣战。以色列军方19日发表声明说，以军战机过去一晚空袭了黎南部多个地区隶属于真主党的设施。以防长加兰特说，以色列已开启与黎巴嫩真主党作战的“新阶段”。

纳斯鲁拉在讲话中还表示，以色列停止对加沙的“侵略”之前，真主党不会停止战斗。

纳斯鲁拉讲话时，疑似以色列战机飞过贝鲁特上空制造音爆，致使贝鲁特出现数声巨响。

当天早些时候，黎巴嫩公共卫生部长菲拉斯·阿卜亚德在新闻发布会上说，17日和18日发生在黎巴嫩的通信设备爆炸事件已造成37人死亡、2931人受伤。根据最新公布的数据，17日的爆炸造成12人死亡、2323人受伤；18日的爆炸造成25人死亡、608人受伤。

黎巴嫩民航局19日发布通告，要求所有在贝鲁特拉菲克·哈里里国际机场运营的航空公司禁止在飞机上运输传呼机或对讲机设备。

据以色列媒体报道，以军19日发表声明说，以空军战机过去一晚空袭了黎巴嫩南部多个地区隶属于真主党的基础设施及武器储存场所。以军总参谋长哈莱维批准了以军在北方战线作战的计划。

以色列国防部长加兰特18日在以北部一处军事基地说，以色列已开启与黎巴嫩真主党作战的“新阶段”，这一阶段的目标是“让北部疏散居民安全回家”。加兰特称，以军正重新分配作战资源，将部队向北方转移。

以色列国防军19日傍晚发表声明说，两名以军士兵在以黎边境遭黎巴嫩真主党袭击身亡。

《纽约时报》19日援引多名匿名美国现任和前任国防及情报官员消息报道称，以色列是通信设备爆炸事件幕后主使。

涉及生产黎巴嫩通信设备爆炸事件中相关设备的日本、匈牙利等涉事第三方近日相继发声，试图撇清关系。针对涉事对讲机上印有“ICOM”（艾可慕）字样标签，日本艾可慕公司19日称，发生爆炸的对讲机上没有贴防伪标签，无法确认是否为该公司产品。保加利亚国家安全局19日发表声明说，正对一家在保加利亚注册的公司展开检查。该公司据称涉及向黎巴嫩、叙利亚供应传呼机设备。匈牙利政府发言人科瓦奇18日通过社交平台发文表示，涉及传呼机爆炸的匈牙利公司是一家中间商。匈国家安全局正展开进一步调查。

国际社会持续谴责此次爆炸事件。伊朗总统佩泽希齐扬19日在社交媒体上发文说，黎巴嫩通信设备爆炸事件是恐怖主义行为，伊朗谴责这一罪行，罪犯一定会受惩罚。巴勒斯坦通讯社18日报道说，巴勒斯坦总统府当天强烈谴责针对黎巴嫩的“恐怖主义”行动，呼吁国际社会采取行动，防止地区局势升级。

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