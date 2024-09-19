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外交部：中国政府绝不容许任何违法暴力行为

2024年09月19日23:17 | 来源：新华网
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新华社北京9月19日电（记者温馨）外交部发言人林剑19日表示，中国政府绝不容许任何违法暴力行为。中方一直并将继续采取有效措施，保障所有在华外国公民的安全。

当日例行记者会上，有记者问：19日，日本驻广州总领事馆发布消息称，18日在深圳被刺的男童已经去世了。如何看待此事？

林剑说，中方对发生这样的不幸事件表示遗憾和痛心，对男孩去世表示哀悼，对他的家人表示慰问。

林剑介绍，这个男孩是日本国籍，他的父母分别为日本公民和中国公民。男孩遇袭后第一时间被送医，广东省方面安排医学专家对他进行了全力抢救。中方将为他的家人料理后事提供必要协助。

林剑说，案件还在进一步调查中，中方有关部门将依法处理。根据目前掌握的情况，这是一起个案。中国是法治国家，中国政府绝不容许任何违法暴力行为，将依法调查案件、惩处犯罪分子。

林剑同时表示，中日双方正就此案保持沟通。“我们始终欢迎包括日本在内各国人士来华旅游、学习、经商和生活。”他说，“我们相信，个别案件不会影响中日两国交往与合作。”

(责编：袁勃、赵欣悦)

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