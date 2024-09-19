新华社北京9月19日电 外交部国际司负责人19日向中外媒体介绍联合国未来峰会和第79届联合国大会一般性辩论情况及中方与会安排。

这位负责人表示，联合国将于9月22日至23日在纽约总部举行未来峰会，第79届联合国大会将于9月24日至30日举行一般性辩论。上述会议是今年年底前联合国框架内最重要的两场高级别会议，各方高度重视，根据目前统计，约有150国领导人及高级代表团将出席未来峰会和联大一般性辩论。本次会议面临的国际形势复杂严峻，概括起来有4个特点：

一是全球安全赤字不断累积。乌克兰危机已经进入第三个年头，冲突升级、外溢风险不断增加。本轮加沙冲突持续近1年，同地区热点联动共振，人道主义局势令人担忧。人工智能、数字网络等新兴领域在推动人类进步的同时，也引发新的安全风险和挑战，国际社会必须合力应对。

二是可持续发展议程落实滞后。联合国2030年可持续发展议程落实进程还剩6年，半数以上目标进展不足，一些目标甚至出现倒退。发展筹资挑战突出，发展动能韧性不足。单边行径和保护主义破坏全球发展合作，“小院高墙”“脱钩断链”加大全球发展鸿沟。

三是多边主义遭遇严峻挑战。国际上的一些势力重拾“冷战思维”，大搞零和博弈和集团政治，粗暴干涉别国内政，滥施非法单边制裁，企图把世界带回阵营对立、分裂对抗的旧时代，同人类发展进步的历史大势背道而驰。国际秩序演进迎来重要当口，各国必须做出关键抉择，坚持真正的多边主义，坚持联合国宪章宗旨和原则。

四是全球治理体系酝酿深刻变革。过去几年，多重危机叠加发酵，暴露和放大了全球治理体系中不适应、不匹配的一面。“全球南方”卓然壮大，发展中国家在全球治理中代表性和发言权严重不足，这一历史不公必须予以纠正。联合国秘书长古特雷斯倡议召开未来峰会，峰会将发表成果文件“未来契约”，为推动全球治理体系变革提供重要契机。

联合国作为最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，是战后国际秩序的核心，寄托了世界人民对“为欲免后世再遭战祸”的愿望，承载着各国对“彼此以邻为善之道，和睦相处”的理想，也体现了国际社会对多边主义的承诺。经过近80年的发展，联合国维持了世界总体和平发展局面，为增进人类福祉发挥了不可替代的重要作用。面对复杂严峻的国际形势、层出不穷的全球性挑战，中国坚定认为，联合国不可替代，作用只能加强，不能削弱。

未来峰会和联大一般性辩论的召开正值庆祝中华人民共和国成立75周年前夕。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们正以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。前不久召开的党的二十届三中全会再次表明，中国的新发展将为世界现代化创造新机遇、提供新动力，为促进世界和平与发展作出更大贡献。国际社会特别是广大“全球南方”国家，普遍期待在未来峰会和联大一般性辩论上聆听中方声音，普遍期待中方为应对全球性挑战提供中国智慧和中国方案，普遍期待中方为促进人类团结、深化全球合作发挥引领作用。

作为联合国创始会员国和安理会常任理事国，中国始终是联合国事业的坚定支持者和积极参与者，始终坚定维护以联合国为核心的国际体系，始终坚定支持联合国在国际事务中发挥核心作用。新形势下，中国将继续践行真正的多边主义，同世界各国携手落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，共同构建人类命运共同体。

这位负责人表示，中共中央政治局委员、外交部长王毅将作为习近平主席特别代表出席联合国未来峰会，并出席第79届联大一般性辩论，其间还将出席一系列重要多双边活动。王毅与会将重点围绕五个方面展开：

一是践行真正的多边主义。王毅将在联合国未来峰会发表演讲，出席联大一般性辩论并发表演讲，以习近平主席提出的构建人类命运共同体理念为指引，阐释中方对应对共同挑战、建设美好世界的看法主张，全面宣示中方对当前国际形势和重大国际地区热点问题的政策主张。王毅还将同联合国秘书长、第79届联大主席会见，就加强多边主义和联合国作用、深化中国同联合国合作交换意见。

二是维护国际和平安全。王毅将出席安理会举行的“为和平展现领导力”公开辩论会，以习近平主席提出的全球安全倡议为指引，就建设持久和平、普遍安全的世界提出中国主张，推动安理会切实履行联合国宪章赋予的特殊使命，有效维护和促进世界和平与安全。王毅将就当前突出的地区热点问题，诸如乌克兰危机、加沙冲突等，同有关各方深入交换看法，推动各方在坚持政治解决、改善人道局势、缓解外溢效应方面凝聚共识、汇聚合力。

三是促进共同发展繁荣。习近平主席提出全球发展倡议3年来，合作机制不断健全，合作成果日益丰硕，得到国际社会广泛赞誉和积极参与。本届联大一般性辩论期间，王毅将出席“全球发展倡议支持全球南方——中国在行动”主题发布活动，同各方一道回顾全球发展倡议落实进展，以及助力“全球南方”落实可持续发展议程取得的重要成果，同世界各国共商全球发展合作，共促全球发展事业。

四是加强完善全球治理。王毅将出席金砖国家外长会晤、二十国集团外长会，同有关机制成员就加强全球治理深入交换看法，共同推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展。王毅将出席“人工智能能力建设国际合作”高级别会议，为加强人工智能全球治理贡献中国力量，推动人工智能始终朝着人类文明进步的方向发展。

联合国未来峰会的成果文件“未来契约”将围绕和平安全、可持续发展、科技创新、青年和后代、全球治理改革等全球治理的五大核心领域，阐明国际社会共同立场，为全球治理发展完善指明方向。中方深入参与“未来契约”磋商，着眼人类前途命运和普遍福祉，提出建设性的意见建议，推动各方相向而行、凝聚共识。

五是增进团结共商合作。王毅还将在与会期间同有关国家外长或代表团团长密集举行双边会见，就双边关系发展及共同关心的重大问题深入交换意见，增进相互理解，深化务实合作。

这位负责人表示，中方今天发布了《中国出席联合国未来峰会和第79届联合国大会立场文件》。这份文件全面阐述了中方对和平安全、可持续发展、人权保障、文明交流、科技创新、全球治理改革等立场主张。

面对和平安全挑战，中国倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，重视各国合理安全关切，推动通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧与争端。

面对全球发展滞后，中国奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民，共创共享繁荣的美好未来。

面对意识形态对抗，中国倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，呼吁尊重世界文明多样性，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，共同推动人类文明发展进步。

面对全球治理赤字，中国积极践行共商共建共享的全球治理观，推动联合国不断提质增效，提升“全球南方”国家代表性发言权，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

面对科技发展进步，中国呼吁坚持科技向善理念，完善全球科技治理，共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，共同应对时代挑战，更好增进人类福祉。

上述立场文件体现了中国践行真正的多边主义、支持联合国作用的坚定承诺，也展现了中国促进世界和平发展的大国担当。我们愿同世界各国携手同行，共同推动构建人类命运共同体。

(责编：杨光宇、胡永秋)