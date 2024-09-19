新华社北京9月19日电 综合新华社驻外记者报道：当地时间17日和18日，黎巴嫩多地相继发生数以千计的传呼机和对讲机爆炸事件，主要针对黎巴嫩真主党成员，造成数十人死亡，数千人受伤。叙利亚境内也发生类似爆炸事件。联合国、欧盟等纷纷发表声明予以谴责，同时敦促有关各方保持克制，避免地区局势升级。

联合国秘书长古特雷斯18日通过发言人发表声明，对近两日黎巴嫩和叙利亚发生的爆炸事件造成包括儿童在内的人员伤亡“深表震惊”。古特雷斯敦促相关各方保持最大限度克制，避免局势升级。他呼吁各方遵守安理会第1701号决议，停止敌对行为，恢复局势稳定。

联合国人权事务高级专员图尔克18日在声明中表示，近日在黎巴嫩境内发生的通信设备爆炸事件令人震惊，对平民的影响不可接受。他呼吁对爆炸袭击进行独立、彻底且透明的调查，对袭击的组织者和实施者追责。他同时呼吁防止冲突进一步扩大。

联合国儿童基金会在黎巴嫩的分支机构在社交媒体上说，爆炸事件已导致至少2名儿童身亡。根据国际人道主义法，儿童在任何时候都必须得到保护。

联合国黎巴嫩问题特别协调员雅尼娜·亨尼斯-普拉斯哈特18日在社交媒体上说，她对爆炸造成人员伤亡感到痛心，敦促各方保持克制。她强调，任何令局势升级的行为都有引发灾难性后果的风险。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利18日发表声明说，爆炸事件发生后，他与黎巴嫩外长哈比卜通电话了解情况。博雷利说，爆炸袭击对平民造成了严重且不加区别的连带伤害，死伤者中有数名儿童，这“令人极度担忧”。欧盟谴责这些危及黎巴嫩安全稳定、导致冲突风险加剧的袭击，呼吁各方避免全面战争。

法国外交部发言人18日晚发表声明说，黎巴嫩近期安全情况变化可能导致地区紧张局势危险升级，法国对此表示忧虑。

俄罗斯、叙利亚、伊朗等国也发表声明，谴责针对黎巴嫩公民的袭击。

曾曝光美国“棱镜”大规模秘密监听项目的美国前防务承包商雇员爱德华·斯诺登在社交媒体上说，此次行动“不计后果”，袭击对象包括许多“正在开车、购物的人……这与恐怖主义别无二致”。

据报道，美国、英国、德国、法国和意大利等国外交官员19日将在巴黎举行会晤，讨论可能加剧的中东地区紧张局势。20日，联合国安理会也将就此举行紧急会议。

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