新华社北京9月19日电 继17日大范围传呼机爆炸后，黎巴嫩18日又发生一波对讲机等通信设备爆炸，造成20人死亡、450多人受伤。尽管爆炸疑似针对黎巴嫩真主党成员，但死伤者不少是平民，包括儿童。

这张9月18日在黎巴嫩巴勒贝克拍摄的照片显示的是通信设备爆炸损毁的摩托车。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

以色列官方至今没有回应。一名不愿公开姓名的美国官员披露，以方17日提前告知美方，以色列将在黎巴嫩“干点事情”。

供应链疑遭渗透

据黎巴嫩官方媒体报道，18日发生爆炸的多为手持对讲机，也包括少数太阳能设备、车载电台，地点位于首都贝鲁特郊区、黎南部和东部贝卡谷地。

9月18日，在黎巴嫩贝鲁特的通信设备爆炸遇难者葬礼上，一名真主党成员手中的对讲机卸下电池。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

其中一起爆炸发生在为17日遇难者举行的葬礼上。目击者看到，黎南部城市西顿一家手机店和一辆车内发生爆炸。

路透社报道员在贝鲁特南郊看到，黎巴嫩真主党成员慌乱地检查没有爆炸的对讲机，取出电池，把对讲机丢到铁皮桶中。

照片显示，对讲机上印有“ICOM”字样标签，写着“日本制造”。

不愿公开姓名的黎巴嫩安全官员披露，这批对讲机与17日发生爆炸的传呼机一样，5个月前采购。

日本艾可慕（ICOM）公司19日在一份声明中回应，正在调查此事。艾可慕公司美国分公司的一名高管说，爆炸的这款对讲机是企业20年前的产品，早已停产。

17日爆炸的传呼机贴有金阿波罗标签。金阿波罗公司18日称，这批传呼机并非该企业生产，而是授权一家名为BAC的匈牙利企业贴牌生产。但匈牙利政府发言人说，BAC只是中介代理，这批传呼机“根本没在匈牙利出现过”。

为避免监听和追踪，黎巴嫩真主党成员普遍放弃智能手机，改用技术含量较低的传呼机和对讲机，尤其是在多名指挥官遭以军“定点清除”后。一些专家推断，真主党采购的供应链遭到以方渗透，这些通信设备被动了手脚，植入炸药。

据美联社报道，这些通信设备不仅发给真主党武装人员，还发给真主党旗下非军事组织，包括学校、医院和救济机构。17日传呼机爆炸事件中，至少两名医护人员被炸死。

美方事先知情？

美国否认与最新爆炸事件有关联。不过，一名不愿公开姓名的美国官员告诉路透社记者，以方17日在动手前向华盛顿通气，称要在黎巴嫩“干点事情”，但并未告知详细计划。

9月18日，在黎巴嫩贝鲁特，人们参加传呼设备爆炸死者的葬礼。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

黎巴嫩真主党指认以色列应对传呼机爆炸袭击担责，称以色列将受到“公正的惩罚”。真主党随后用火箭弹攻击以色列北部的火炮阵地。真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉定于当地时间19日发表讲话。

以色列方面像以往一样，既未承认也未否认实施这轮爆炸袭击。以色列国防部长约亚夫·加兰特18日视察一座空军基地时也未提及此事，只是褒奖以军和安全部门的工作，称他们的“成果令人印象深刻”。

加兰特说，以军投入的战争正进入新阶段，在加沙地带奋战数月后，“（我军）重心转向北部”。以方官员最近几周密集释放信号，暗示以军将对黎巴嫩真主党加大打击力度。不过以色列政府尚未决定对黎巴嫩发动地面进攻。知情官员说，以军18日向与黎巴嫩接壤的北部边境调拨更多兵力。

自本轮巴以冲突去年10月爆发以来，黎巴嫩真主党频繁袭击以色列北部军事目标，以策应巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），以军则回以空袭和炮击。黎以边境局势持续紧张，双方几乎天天交火。

黎以局势升级，引发多方担忧。约旦副首相兼外交大臣埃伊曼·萨法迪指责以色列把中东推向地区战争边缘。联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克呼吁对黎巴嫩爆炸事件进行独立、彻底且透明的调查，对下令和实施袭击的人追责。（王宏彬）

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