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普京同意与伊朗签署全面战略伙伴关系协议

2024年09月19日17:33 | 来源：新华网
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新华社北京9月19日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京已经签发总统令，同意俄外交部提交的关于签署与伊朗全面战略伙伴关系协议的提议。

6月14日，在俄罗斯首都莫斯科，俄罗斯总统普京在俄外交部发表讲话（视频截图）。新华社发

6月14日，在俄罗斯首都莫斯科，俄罗斯总统普京在俄外交部发表讲话（视频截图）。新华社发

俄法律信息网站18日发布了普京的总统令。普京同意上述提议，并说应“尽快”签署。

17日，俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古访问伊朗，与伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬会晤。据伊朗新闻电视台报道，绍伊古依照普京要求告诉伊方，俄方就两国围绕地区事务合作的立场没有改变。佩泽希齐扬表示，伊俄关系将持续发展，双方加强合作将使两国所受制裁和不公举措无法奏效。

本月初，俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫说，俄罗斯与伊朗将于近期完成签署协议的准备工作。

美国媒体近期指称伊朗向俄罗斯提供导弹，伊方坚决否认，并指责这一说法是“心理战”。俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫上周回答记者提问时说，伊朗是俄罗斯的重要伙伴，两国在“所有可能的领域展开合作和对话”。（王逸君）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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