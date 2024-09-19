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中国当代艺术陶瓷大展在巴黎举行

2024年09月19日16:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎9月18日电 （记者尚凯元）日前，“新瓷New China—中国当代艺术陶瓷特展”在法国巴黎中国文化中心隆重开幕。60件陶瓷艺术珍品生动展现了中国陶瓷艺术的独特语言与视觉魅力，向中法建交60周年献礼。

展品。巴黎中国文化中心供图

展品。巴黎中国文化中心供图

展出作品涵盖了广泛的题材与风格，出自12个国家艺术家之手。他们走进中国并进行陶瓷创作，以更宽阔的视角呈现当代陶瓷艺术的发展格局。展出作品在物质材料探索、制作烧成技艺、绘画与釉色装饰等方面表现出极大的创新精神，展现出中西方陶瓷文化在交流融合中创造出的无限可能。

展品。巴黎中国文化中心供图

展品。巴黎中国文化中心供图

策展人陈海波在开幕致辞中表示，“新瓷NEW CHINA”项目自2012年启动以来，致力于传承与创新中国当代艺术陶瓷，逐步发展为全球陶瓷文化交流的平台，曾在多个国家和地区展出。此次展览在巴黎中国文化中心和上海中国陶瓷艺术家协会的支持下，以“60”件作品的象征之意向中法建交60周年致敬。

开幕式上，中国驻法国大使卢沙野在致辞中表示，陶瓷是中华优秀传统文化的重要组成部分，在源远流长的中国对外交流历史中具有超出商品本身的特殊意义，承载着中法文化的审美与意蕴，作为中国的名片走向全球。中法两国作为文化大国，长期以来互学互鉴、共同发展，建立了深厚的友谊。

法国吉美国立亚洲艺术博物馆馆长代表、中国瓷器部主任克莱尔·德勒丽（Claire DELERY）指出，自18世纪起，欧洲对中国瓷器艺术一直保持着浓厚的兴趣，此次展览则生动展示了这一艺术形式的活力与魅力。

自2004年举办“燃烧的辉煌”景德镇瓷器展开始，巴黎中国文化中心便致力于传播中国陶瓷文化的历程。据悉，“新瓷NEW CHINA”项目自2012年启动，是一项集陶瓷艺术展示、学术研讨、文化交流于一体，致力于中国当代艺术陶瓷推广的持续性项目。项目曾在英国、比利时、西班牙、美国和新加坡等地举办特展，开展了一系列文化交流活动。此展在巴黎中国文化中心将持续至9月24日。

(责编：艾雯、杨牧)

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