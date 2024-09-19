人民网河内9月19日电 （记者杨晔）9月18日，“风月同天 山水对话”中秋文化沙龙在越南首都河内举行，以文会友、以艺通心，共叙“同志加兄弟”深厚情谊。

两国嘉宾与中越艺术家现场合影。人民网记者 杨晔摄

此次沙龙由中国云南省人民政府新闻办公室、云南省人民政府外事办公室联合主办，河内中国文化中心、越中文化交流中心协办，为中越两国民众提供对话交流平台，献上集视觉、嗅觉、听觉、味觉“四觉融汇”的文化盛宴。

中国驻越南大使馆公使王群，中国驻越南大使馆参赞郑大伟，中国驻越南大使馆领侨处主任石清越，以及越南文化体育与旅游部国际合作局副局长陈一惶，越中友好协会副主席阮荣光，越中文化交流中心主任阮文情等中越两国嘉宾400余人参加。

中共云南省委常委、宣传部部长曾艳通过视频致辞。曾艳表示，近年来滇越两地经贸往来更加密切、互联互通更加便捷、人文交流更加深入。云南愿与越南各方一道，共享资源、密切合作，扩大在文化遗产保护、文艺创作、旅游开发、学术研究等领域的交流合作，以此带动其他领域交流合作，更好促进中越民心相通。她希望以此为契机，诚邀越南各界朋友到云南来投资兴业、交流学习、康养旅居，体验“有一种叫云南的生活”、共享“有一种叫云南的机遇”。

中国驻越南大使馆公使王群在致辞时表示，中越是传统友邻，“同志加兄弟”是双方特殊友好的高度概括和生动写照。在这如水的月华之下，与越南朋友和在越华侨华人以“团圆”之名相聚于此，共同感受东方文化魅力，在交流交往中不断丰富中越友谊的时代内涵。明年，中越将迎来建交75周年，也是“中越人文交流年”。中方愿从不同文明中汲取智慧，促进各国文化交流互鉴，为人类文明发展进步注入动力。

此次沙龙系2024年“花好月圆”中秋文化交流活动走进越南的组成部分之一。沙龙现场举办了丰富多彩的文化体验活动，比如制作冰皮月饼，品上一口自云南世界遗产景迈山的古树茶，欣赏中秋特色灯笼制作演示等。

嘉宾们还饶有兴致地在印有云南石林、丽江古城等世界遗产展板前拍照留念，领取印有中国世界遗产风情介绍的冰箱贴、明信片和书签等，并纷纷选在上面盖下印章。

来自中越两国的演员们还献上了一场精彩绝伦的演出，中国杂技演员陈海燕、金李耀辉表演了中国国家级非物质文化遗产抖空竹。竹竿飞舞间，空竹嗡嗡作响，展示出传承千年的杂技的力与美。另一项中国国家级非物质文化遗产傣族剪纸亦十分吸睛。嘉宾在工作人员指引下，现场运用剪纸技巧，制作出独特的剪纸作品。中越两国艺术家和表演团队联袂出演的中越歌舞展演再次将现场气氛推向高潮，赢得了嘉宾们的阵阵喝彩。

很多嘉宾纷纷表示，整场沙龙精彩纷呈，情深意长。充分展示了中越传统文化，更好促进了民心相通，传递了两国人民对美好生活的共同追求与向往。

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