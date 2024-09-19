人民网雅加达9月19日电 （记者李培松、曹师韵）9月17日，由印尼阿拉扎大学孔子学院、阿拉扎大学中文系主办，中国化学工程第六建设有限公司印尼公司协办的“月圆人团圆·共赏中华情”庆中秋活动在阿拉扎大学举办。

阿拉扎大学中文系学生演唱中文歌曲。活动主办方供图

阿拉扎大学校长亚瑟普、副校长紫满霞、副校长阿德、副校长怀沙等多位校领导，阿拉扎大学孔子学院副理事长穆尼、外方院长菲力、中方院长王大昕，中国化学工程第六建设有限公司印尼公司总会计师余留原先生，印尼伊斯蒂赫拉尔国家清真寺中文班学员，雅加达伊斯兰第四高中师生等各界人士出席了本次活动。

阿拉扎大学孔子学院志愿者教师表演诗朗诵。活动主办方供图

穆尼在致辞中向大家致以节日问候和祝福，希望此次活动能够促进彼此的沟通与交流。

在表演环节，阿拉扎大学中文系学生演唱了两首优美动听的中文歌曲《月亮代表我的心》和《明月几时有》。“明月几时有，把酒问青天……”他们歌唱时表现出的热情感染着在场的每一位来宾。随后，志愿者教师们也满怀激情地献上了《春江花月夜》等诗朗诵节目。

来宾兴致盎然地参与体验区的各项活动：观看茶艺表演，品茶并学习茶艺知识；制作并品尝月饼；拓印属于自己的“福”字；动手编织中国结；挥动剪刀，剪出一朵朵“团花”；在会场的留念区，还兴起了一阵“簪花热”。中印尼来宾在欢声笑语中，共同体验了中华传统节日的独特魅力。

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