人民网曼谷9月19日电 （记者孙广勇）9月17日，正值中华传统节日中秋节之际，老挝苏发努冯大学孔子学院与琅勃拉邦中国商会，在中国驻琅勃拉邦总领事馆指导下，举办了“2024年琅勃拉邦中老友好节—中秋文艺晚会”。昆明理工大学遴选的35名师生代表，专程赴老挝琅勃拉邦参加此次活动，并为晚会选送了8个文艺节目，进行表演。

2024年琅勃拉邦中老友好节—中秋文艺晚会开幕式。中国驻琅勃拉邦总领事馆供图

中国驻琅勃拉邦总领事张社平、琅勃拉邦省副省长本倰、苏发努冯大学校长维拉、苏发努冯大学孔子学院中方院长宋旻英等嘉宾，以及来自琅勃拉邦省政府各部门、商会、在老中资企业、苏发努冯大学以及老挝北部地区华人华侨等1500余人参加了此次活动。

老挝苏发努冯大学孔子学院中方院长宋旻英表示，中老友好节的举办，正是构建中老命运共同体的生动实践。通过这些活动，不仅能够加深中老两国人民的相互了解和友谊，还能够为构建中老命运共同体注入新的动力，推动双边关系不断向前发展。

老挝传统乐器与舞蹈表演。中国驻琅勃拉邦总领事馆供图

与会嘉宾表示，此次中秋晚会，不仅是一场文化的盛宴，更是一次心灵的交流。中秋节是中华民族的传统节日，象征着团圆和丰收，而今晚，与老挝的朋友们一起庆祝，更显得意义非凡。这不仅仅是对传统文化的传承，也是对中老两国人民深厚友谊的生动体现。

近期，老挝北部地区受“摩羯”台风影响，强降雨引发特大洪涝灾害，众多中资机构、中资企业、团体，华侨华人纷纷伸出援助之手，向灾区人民送去物资与温暖，帮助他们渡过难关、重建家园。这充分体现出中老两国人民的深情厚谊。中秋文艺晚会现场进行募捐活动，筹集善款，递交老挝北部各省受灾地区，由老方各省、市有关领导代表接受捐赠。

据悉，2024中老友好节自9月16日—17日在琅勃拉邦塔銮广场举行，活动现场展位100余个，该活动在老挝北部尚属首次举办，不仅增进了两国人民的友谊，还促进了中老两国人民“民心相通”，为两国关系的发展注入新的活力。为弘扬中华传统文化，苏发努冯大学孔子学院在此次活动中共摆出了4个文化展位，汉服体验、书法体验、茶艺、中国传统乐器等，活动期间来体验的中老游客数不胜数。

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