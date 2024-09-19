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利马里卡多·帕尔马大学孔子学院举办中秋节庆祝活动

2024年09月19日16:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网利马9月18日电 （记者宋亦然）近日，为庆祝中国传统节日中秋节，利马里卡多·帕尔马大学孔子学院举办了一系列文化活动，包括灯笼制作比赛和中秋文化讲座等。

在9月8日至14日的灯笼比赛期间，50名参赛学生提交了25件富有创意的作品。这些灯笼巧妙地融入了嫦娥奔月、龙凤、玉兔、锦鲤等中国传统文化元素，展现了学生对中国文化的理解和热爱。灯笼形态各异，灯光闪烁，营造出浓厚的节日氛围。不少学生表示，通过制作灯笼，他们不仅了解了更多关于中秋节的知识，更加深了对中国文化的理解和体会。“我制作了一盏莲花灯笼，在制作过程中，我深刻领悟到了中国人对于自然和生命的敬畏和审美追求。”一名参赛学生表示。

当地时间9月16日，孔子学院举办中秋节文化讲座，外方院长塞西莉亚·特洛出席活动并发表致辞。她表示，希望学生在学好汉语的同时，更多知晓中华文化、促进两国文明交流互鉴。活动现场，孔子学院中方教师生动地介绍了中秋节的起源以及祭月、赏月等独特传统习俗。此外，现场师生共同吟诵了中秋节相关古诗，并欣赏了孔院学生代表表演的《明月几时有》歌曲独唱等节目。活动结束后，孔子学院中方院长孙燕为灯笼比赛获奖学生颁奖并组织现场观众品尝月饼，共庆中秋佳节。

(责编：艾雯、杨牧)

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