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 “天涯共此时，中泰月正圆” 

中泰文化交流暨中银泰国向泰国视障协会捐赠仪式举行

2024年09月19日16:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷9月18日电 （记者刘慧）9月18日，“天涯共此时，中泰月正圆”中泰文化交流暨中银泰国向泰国视障协会捐赠活动在曼谷成功举办。中国驻泰国大使馆二级巡视员杨青、中国银行（泰国）股份有限公司行长刘全雷等百余名嘉宾参加本次活动。

参加活动的嘉宾合影。 中国银行（泰国）股份有限公司供图

参加活动的嘉宾合影。中国银行（泰国）股份有限公司供图

“天涯共此时”是中国银行与中国文化和旅游部共同搭建的文化旅游与金融合作发展的新平台，旨在共同合作传播中华传统文化。中国银行（泰国）股份有限公司与曼谷中国文化中心合作，在中秋节期间开展中泰文化交流活动，用实际行动践行“中泰一家亲”。本次活动中，中国银行（泰国）股份有限公司还向泰国视障协会捐款30万泰铢，用于制作汉语盲文手册，助力汉语盲文教育在泰推广及发展。

杨青表示，中泰两国山水相连、血缘相亲，友好关系源远流长，希望以中国银行为代表的中资企业能够继续发扬良好作风，与泰国社会共同成长、融合发展，为中泰双边合作注入新的活力。

刘全雷表示，今年是中国银行在泰成立的第30周年，在中国驻泰国大使馆的指导下，中国银行始终坚持在泰为泰，在践行金融服务使命与积极融入泰国经济建设的同时，积极履行社会责任，坚持回馈当地社会。中国银行（泰国）股份有限公司将以本次活动为契机，不断丰富融入与支持中泰文化交流的形式，为推进中泰经贸及人文交流贡献中行力量。

本次活动中，来自泰国玛希隆大学音乐学院的二胡演奏家吴金森和中国古筝演奏家、教育家陈湘汶分别为观众献上了《花好月圆》《赛马》《春江花月夜》《雪山春晓》等经典名曲。

(责编：艾雯、杨牧)

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