人民网巴黎9月18日电 （ 记者尚凯元）9月17日至19日，2024巴黎国际旅游专业展在法国巴黎凡尔赛门展览中心举行。由中国驻巴黎旅游办事处和工商银行巴黎分行共同组织的“你好！中国”展台精彩亮相，收获颇高人气。

“你好！中国”展台开幕式上的中国传统舞蹈表演。人民网记者 尚凯元摄

本次“你好！中国”展台主题为“支付便利，畅游中国”，安徽、陕西、辽宁、湖北、新疆五省（自治区）文化和旅游厅、湖南新化县政府、工商银行巴黎分行、银联国际法国分公司、中国移动国际公司法国子公司、科大讯飞股份有限公司、江苏洋河股份有限公司、国旅法国签证服务有限公司以及旅游企业和航空公司代表百余人参展。

中国驻法国使馆陈力公使出席中国展台开幕仪式并致辞。巴黎国际专业旅游展负责人阿梅勒· 吉略特、中国驻巴黎旅游办事处主任张郝淼等出席展台开幕仪式。中国驻法国大使卢沙野专程前往“你好！中国”展台现场考察，与参展企业、旅行社和航司负责人亲切交谈，了解赴华旅游市场现状和需求，询问旅游产品销售情况，听取外籍来华人员支付便利提升举措，并和法国民众近距离交流对赴华旅游的看法和建议。

开幕式上，法国女歌手演唱中文歌曲《但愿人长久》。人民网记者 尚凯元摄

为服务高水平对外开放，促进中法两国文化交往和民心相通，中国驻巴黎旅游办联合工商银行巴黎分行在展会期间举办“金融服务六加一”方案展示活动，与此次来法参展所在六个省份的工行机构携手为法国游客介绍中国入境游支付便利措施。开幕式期间，双方共同与国旅法国签证服务有限公司、法国悠自游旅行社、法国老泰山旅行社举行签约活动，以法国旅行社为抓手，为更多法国游客赴华提供金融便利，促进中法文旅深入合作。

为帮助赴法游客解决上网、语言翻译、航班航线等赴华旅游常见问题，提供最新旅游产品和咨询服务，旅游办联合中国移动、科大讯飞、国航、东航、南航、海航、厦航等企业介绍赴华电信服务产品、中法同步翻译设备以及最新赴华航空线路，并组织各省（自治区）文旅厅、局以及旅游企业连续举办七场文化和旅游推介会，分主题展示中国特色旅游资源、全新赴华旅游产品和线路。

开幕式上，中国驻巴黎旅游办事处和工商银行巴黎分行同国旅法国签证服务有限公司、法国悠自游旅行社、法国老泰山旅行社举行签约活动。人民网记者 尚凯元摄

前来洽谈的法国旅行商络绎不绝，大家期待借助中国对法国公民实施免签入境15天政策，与中方企业加强合作，共同开发更多符合法国民众需求的旅游产品。

展会期间恰逢中秋佳节，“你好！中国”展台还举办“天涯共此时”中秋活动，邀请法国网红主播作为中国旅游推介使者在现场与法国民众互动，介绍中国传统文化。法国女歌手倾情演唱中文歌曲《但愿人长久》，来自湖北、安徽非遗传承人和当地艺术家联袂表演武术、黄梅戏、中国传统舞蹈，并展示了茶艺、刺绣等传统技艺。

法国巴黎国际旅游专业展创办于1979年，系法国影响力最强，规模最大的B2B国际性旅游行业展会。本届专业展吸引了来自全球170多个旅游目的地、国家或地区旅游局以及超过1400个旅游品牌参展，共有近31000名旅游专业人士参加了本次展会。

(责编：艾雯、杨牧)