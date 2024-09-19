人民网迪拜9月18日电 （记者管克江）摩洛哥拉巴特中国文化中心近日举办了“天涯共此时”中秋系列活动。

图为演出场景。拉巴特中国文化中心供图

“天涯共此时”中秋诗会暨中国美食之夜9月11日在拉巴特中国文化中心举行。中国驻摩洛哥大使李昌林在致辞中表示，近年来中摩双方政治、经济等各领域交往频繁，成果丰硕。中摩两国文化底蕴丰厚。拉巴特中国文化中心和摩三所孔子学院将与摩合作伙伴一道，使中国文化真正走近摩民众生活，谱写中摩人文交流合作新篇章。

图为演出场景。拉巴特中国文化中心供图

拉巴特中国文化中心主任刘琛罡表示，希望通过诗歌和美食，中摩民众能共同感受中华文化的魅力，增进彼此之间的友谊，共同探索文化多样性的丰富内涵。

图为演出场景。拉巴特中国文化中心供图

来自四川音乐学院的艺术家们以一首民乐合奏《彩云追月》为此次诗会拉开序幕。在悠扬的中国民乐伴奏下，中摩两国不同年龄的诗歌爱好者陆续来到台前，用中、阿、法、英四种语言朗诵赞美明月的诗歌。嘉宾们还品尝了川菜厨师准备的清汤鸡豆花、宫保虾球、鱼香扇贝、鸡丝凉面、红油水饺等非遗美食。

图为演出场景。拉巴特中国文化中心供图

9月10日，“天涯共此时”中秋晚会在摩青年、文化和新闻部巴赫尼尼剧场上演。晚会由拉巴特中国文化中心特邀四川音乐学院民乐团和成都市文化艺术学校艺术团联袂奉献，节目既有传统韵味的民乐和歌舞，也有现代感十足的魔术和杂技，传递出浓浓的佳节氛围。

演出结束后，观众们仍意犹未尽，纷纷上台与演员们合影留念。现场观众表示，晚会节目异彩纷呈，尤其是用中国传统乐器演奏阿拉伯音乐，让大家感受到了文化交融的魅力。

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