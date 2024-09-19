人民网迪拜9月18日电 （记者管克江）“中国和阿联酋都很重视环境保护。不久前，中企项目部同阿联酋的环保组织共同开展了海滩清洁行动。”“我很喜欢逛迪拜的传统市场。我还穿阿联酋传统服饰拍了一张艺术照。”“中国有句话叫‘不到长城非好汉’。在春令营期间，我们一起攀登了长城。”“中国的电商经济非常发达，很高兴我们在杭州参观了电商企业。”……9月17日，一场别开生面的中阿青年交流活动在迪拜举行。来自中国电建集团和迪拜大学的青年人相互交流对彼此国家的认识，畅谈文化交融互鉴，并一起体验书法、茶道、做月饼等传统中国文化形式。

嘉宾在签名墙前自拍。人民网记者 管克江摄

活动由中国电建集团中东北非区域总部和迪拜大学孔院共同主办。中国驻迪拜总领事欧渤芊出席并致辞表示，今年是中阿建交40周年。在中秋佳节之际举办这次交流活动意义特殊。文化交流是拉紧两国民心相通的纽带。相信通过交流与互动，大家将进一步加深对彼此的理解，增进友谊，为中阿关系的长远发展搭建理解与信任的桥梁、奠定更加坚实的基础。期待在两国青年共同努力下，中阿在更广泛的领域开展更加深入的合作，共同构建更加紧密的中阿命运共同体。

品茶道。人民网记者 管克江摄

中国电建集团中东北非区域总部总经理彭刚表示，中秋节的满月和阿联酋开斋节的新月都象征着团圆与和谐。举办中阿青年文化交流活动旨在为两国青年增进文化融合、相互了解提供平台。中国电建长期致力于推动中阿经贸合作，希望通过活动增进年轻人彼此了解，进一步落实中阿两国领导人的倡议，为未来更广泛的友好合作夯实基础。

阿联酋青年学做月饼。人民网记者 管克江摄

迪拜大学校长伊萨·巴斯塔基表示，中秋佳节寓意着团结、家庭、集体的重要性，这和阿联酋秉持的价值理念相同。迪拜大学孔院作为海湾地区第一个孔子学院，一直致力于教授中文和开展文化交流。通过文化交流合作，阿联酋与中国的友好关系日益牢固。今天的交流活动是一次跨文化对话，将为彼此的进一步理解和成长创造新机遇。

书法交流。人民网记者 管克江摄

阿联酋学生练习用毛笔字写中文名字。人民网记者 管克江摄

来自中阿各界的友好人士约150人参加了当天的交流活动。

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