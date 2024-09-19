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联合国报告呼吁科学研究灾害　指导防灾减灾

2024年09月19日14:39 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦9月18日电（记者王其冰）在联合国未来峰会召开前夕，联合国减少灾害风险办公室18日在日内瓦发布《2024年全球减灾评估特别版报告》，呼吁各国采用科学方法研究灾害，以指导防灾行动，减少灾害影响和增强复原力。

　　这份报告的主题为“未来复原力的科学研究：从过去的灾害中吸取教训”，选取全球最近几年发生的十项灾害事件进行案例研究，包括分析加剧或减轻灾害影响的因素以及减缓措施的有效性，还提出了有关未来应对灾害风险以及增强复原力的建议。

　　报告建议，提前采取行动，降低面临灾害时的脆弱性；使用科学方法来了解灾害如何影响人口、地区和经济，并利用这些知识来指导减灾行动；投资信息质量和标准化建设；建立跨部门的联盟和伙伴关系；通过分析重大灾害，确定潜在的风险因素；与本地专家和社区合作，积累经验教训，实现系统性降低灾害风险。

　　联合国秘书长减灾事务特别代表兼联合国减少灾害风险办公室主任卡迈勒·基肖尔表示，“我们必须从每场灾害中吸取教训”，这意味着需要进行深入的科学分析，了解导致灾害的因素。

(责编：刘叶婷、崔越)

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