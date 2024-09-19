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美国洛杉矶县一所学校师生感受中国传统文化魅力

2024年09月19日14:39 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶9月18日电（记者谭晶晶）来自四川省歌剧舞剧院等演出机构的演员18日走进美国加利福尼亚州洛杉矶县“沃恩下世纪学习中心”学校，为该校数百名师生带来一场中国传统文化的视听盛宴。

　　本次活动由四川海外联谊会主办，沃恩下世纪学习中心、洛杉矶中国文化发展中心协办。当天，学校礼堂座无虚席，近600名师生和家长观看了演出。四川大木偶表演《长绸·书艺》、展现木兰替父从军故事的戏剧舞蹈《英姿》、融汇东西方艺术的杂技表演《肩上芭蕾》，以及藏族山歌、川剧“变脸”等充满川韵蜀风的节目，引得现场观众不时发出惊叹声和欢呼声。

　　该校小学部主任罗德里格斯告诉记者，这是学校第一次举办中国文艺演出，希望通过中国艺术团体的到访，让学校师生近距离感受中国传统文化魅力，增进他们对中国的了解。

　　“太神奇了！这是我第一次看来自中国的文艺演出，我很好奇‘变脸’是怎么做到的。我真想去中国看看。”三年级学生萨曼莎说。

　　演出结束时，演员们向观众赠送熊猫纪念品，造型各异的熊猫玩偶、挂饰、头饰让当地学生爱不释手。“大熊猫是我最喜欢的动物，它们太可爱了。我已经迫不及待想去动物园看从中国来的大熊猫了。”8岁的亚历克萨说。

　　今年6月，两只大熊猫“云川”和“鑫宝”抵达洛杉矶，落户圣迭戈动物园。“友好使者”大熊猫重返加州，再次掀起“大熊猫热”。

　　学生家长弗洛雷斯说，自己的大女儿已经上了4年中文课，现在打算让小女儿也开始学中文。“语言是一座桥梁，可以让年青一代更多地了解彼此的文化。希望美中关系越来越好，人文交流越来越多。”

　　“美中关系非常重要，希望学生和学校之间的交流互访可以增进两国民众之间的相互了解，尤其是年青一代的相互了解。”罗德里格斯说。

(责编：刘叶婷、崔越)

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