人民网伦敦9月18日电 （记者许立群）2024年9月16日，中国驻英国大使郑泽光应邀出席全英华侨华人庆祝中华人民共和国成立75周年庆典。庆典筹委会主委、英中律师协会会长朱小久，伦敦华埠商会主席邓柱廷，英国中国商会会长方文建，全英各地近百个侨团负责人等各界嘉宾700余人参加。

中国驻英国大使郑泽光致辞。活动主办方供图

郑泽光在致辞中向广大旅英侨胞致以节日问候和诚挚祝福。他指出，面对变乱交织、加速演进的百年未有之大变局，中国高举构建人类命运共同体旗帜，大力倡导平等有序的政治多极化和普惠包容的经济全球化，始终站在和平、正义和历史正确的一边。中国愿继续与世界各国共同努力，落实好全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推进高质量共建“一带一路”，为世界注入稳定性和正能量。希望中英相向而行，认真落实两国领导人重要共识，坚持相互尊重原则，加强接触和交往，扩大交流与合作，推动构建稳定互惠的双边关系。

郑泽光表示，广大旅英侨胞守望相助、艰苦创业，在各行各业取得骄人成绩。侨胞们关心支持祖（籍）国建设，积极投身英国当地发展，赢得广泛赞誉和尊重。希望大家继续做中英互利合作的促进者、民间友好的推动者、中华文化的传播者，以积极行动为中英友好事业添砖加瓦。

庆典筹委会主委、英中律师协会会长朱小久致辞。活动主办方供图

朱小久在致辞中表示，新中国成立以来取得的辉煌成就让海外华侨华人感到无比自豪。旅英华侨华人始终心系祖（籍）国，愿积极发挥桥梁纽带作用，为中英两国人民友好、为中华民族伟大复兴作出更大贡献。

郑泽光大使及夫人与在英华人华侨代表合影留念。活动主办方供图

庆典自始至终洋溢着热烈、欢乐、祥和的气氛。侨胞们共同观赏反映新中国伟大成就的电视短片。华人艺术家表演了《安塞腰鼓》、川剧《变脸》、舞蹈《咏春》、歌曲《灯火里的中国》等精彩节目。大家一致表示对中国的发展壮大感到无比骄傲，衷心祝愿中国国泰民安、繁荣昌盛。

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