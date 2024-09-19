人民网巴黎9月18日电 （记者何蒨）9月16日，“魅力双城、合作共赢”投资上海·全球行系列活动法国站在巴黎隆重举行。此次活动由上海市经济信息化委、静安区、徐汇区、闵行区人民政府共同主办，上海市投促中心、静安区商务委、徐汇区投促办、闵行区投促中心联合承办，上海全球招商合作伙伴中国银行、欧中投资协会、中国国际投资促进中心支持。

投资上海·全球行系列活动法国站隆重举行。人民网记者 何蒨摄

上海市副市长陈杰、中国驻法国大使馆商务参赞代俊鹏、巴黎大区投资促进署总经理富然伯尼特、中国银行巴黎分行行长肖亮出席并致辞，上海市发改委、市经信委、市财政局、闵行区、静安区、徐汇区相关负责同志，以及赛诺菲、欧莱雅、路威铭轩、法国液化空气、阿科玛等300余家法国企业代表参会。

上海市副市长陈杰在致辞中指出：“上海与巴黎作为中法两国经济中心城市，在促进中法合作中发挥着关键引领作用。多年来，上海与巴黎产业合作佳话不断，众多企业深耕上海，与上海共同成长、共同发展。”

投资上海·全球行系列活动法国站隆重举行。人民网记者 何蒨摄

中国驻法国大使馆参赞代俊鹏指出：“近年来，上海和法国互动频繁，两地企业强强联合、共赢发展的例子屡见不鲜。希望上海能够充分发挥资本、人才和创新等优势，大力吸引法国优势产业投资上海，同时鼓励上海企业与法欧企业加强合作。”

巴黎大区投资促进署总经理富然伯尼特表示，秉持开放、合作原则，将积极推动巴黎企业与中国企业开展经贸合作，共创美好未来。

法国中国工商会会长、中国银行巴黎分行行长肖亮表示，作为上海全球招商合作伙伴，以及法国资产规模最大的非欧盟外资银行，中国银行将以更高质量的金融服务，促进更多中法企业在上海这片创新创业的沃土上扎根发展。

投资上海·全球行系列活动法国站隆重举行。人民网记者 何蒨摄

欧莱雅集团首席企业事务与公众联动官布兰卡·朱蒂指出：“欧莱雅深耕上海近30年，与上海共同成长。上海‘卓越、创新、开发、包容’的城市品质与欧莱雅的发展理念不谋而合。未来，欧莱雅将通过‘引领新消费趋势、培育开放式创新、践行绿色可持续、强化本土价值链、深化国际间合作、倡导多元与包容’六个方面，与上海携手，共同创造‘美’让世界为之所动。”

赛诺菲全球企业事务负责人杜瓦尔·德尔维洛伊指出：“赛诺菲扎根中国40余年，是最早进入中国的跨国制药企业之一，依托上海卓越的外商投资环境以及与时俱进的创新友好政策环境，赛诺菲在中国迅速发展，取得累累硕果。迄今为止，赛诺菲已向中国引入60余种创新药物和疫苗，并在上海静安进行了全方位布局：设立大中华区管理总部、研发中心、数字创意中心，以及进口流通企业。未来，赛诺菲将持续加大在沪发展力度，进一步布局包括研发在内的本土化进程，充分把握上海生物医药蓬勃向上的产业活力与创新能级，助力上海打造全球生物医药高地。”

路威铭轩集团、法国夏邦杰巴黎总部集团、阿科玛集团、罗吉科、西井等企业代表在“全方位、新愿景、新未来”投资上海·中法企业圆桌会上，探讨了如何推进中法经济、社会、文化合作再上新高度的话题。其中，路威铭轩集团大中华区总裁吴越指出：“路威铭轩集团和众多法国时尚品牌不约而同选择上海作为发展中国业务的地区总部，并开展研发、运营等各方面业务。去年，路威铭轩集团亚洲最大美妆研发中心在上海浦东金桥正式揭幕，进一步诠释了企业对中国市场、上海市场的投资信心和决心。”

上海是中国最大的经济中心城市，是改革开放的前沿。未来，上海将持续深化营商环境改革，不断优化资源要素供给，以更开放的心态、更优质的服务、更充足的供给，支持包括法资企业在内的跨国公司在沪放心投资、安心发展、做大做强。即将到来的9月下旬、11月初，上海将隆重举办中国国际工业博览会、中国国际进口博览会，为全球企业提供精彩的展示舞台、广阔的市场机遇。

(责编：艾雯、杨牧)