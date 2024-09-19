人民网约翰内斯堡9月18日电 （刘畅）9月17日，南非门塔图（Mtentu）大桥13号桥台第一方混凝土顺利浇筑，标志着大桥正式进入主体结构施工，各工期节点进入紧张倒计时。

南非门塔图大桥项目首方混凝土浇筑现场。中国交建南非公司供图

南非门塔图大桥项目是中国交建在南非的重点项目，是共建“一带一路”倡议的重要一环。作为南非N2收费高速公路“狂野海岸计划”的控制性工程之一，大桥建成后，将成为南非数十年的经济引擎之一，对南非的宏观经济和国计民生都有着重要意义，备受南非总统和社会各界的关注。大桥主桥跨中桥面距谷底220米，主桥跨径260米，是非洲跨径最大、墩高最高的连续钢构桥梁，同时，大桥采用的66米混凝土梁顶推工艺，也是非洲地区同类型最大跨度。

南非门塔图大桥项目首方混凝土浇筑现场。中国交建南非公司供图

自2023年进场以来，在各方的支持下，项目团队克服重重困难，在施工组织、混凝土配合比、属地劳工管理以及安全环保等方面下足功夫，迅速适应属地模式，为优质履约打下了坚实基础。

门塔图大桥13号桥台第一方混凝土的顺利浇筑，标志着大桥正式进入主体结构施工。中国交建南非公司供图

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