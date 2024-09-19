人民网约翰内斯堡9月18日电 （刘畅）日前，中国电建所属山东电建三公司承建的南非红石100兆瓦光热电站项目首次并网成功，机组各项性能参数、指标优良，各系统运行稳定，标志着项目又一个重要里程碑节点顺利完成，为后续满负荷运行奠定了坚实基础。

项目员工合影。山东电建三公司供图

项目位于北开普省，是撒哈拉沙漠以南首个塔式熔盐光热电站，也是南非北开普省最大的投资项目。当地优良的日照条件、开阔平坦的土地，为建设太阳能发电场提供了得天独厚的条件。

南非红石100兆瓦光热电站项目现场。山东电建三公司供图

项目采用全球领先的塔式熔盐储能技术，现场安装41260面定日镜，镜子将太阳光精准反射至光塔吸热器，将熔盐从约290℃加热至约565℃，热熔盐存储在特制熔盐罐中，储热能力可支撑机组进行12个小时满负荷运行，从而实现夜间持续发电，确保24小时不间断的电力供应。

南非红石100兆瓦光热电站项目现场。山东电建三公司供图

在整个生命周期中，光热电站每度电的碳排放远低于光伏电站，这一成就将有力推动南非应对气候变化，助力其实现清洁能源发展目标。项目为当地提供直接就业岗位超过600个，工程高峰期雇工约1800人，为当地经济社会发展作出重要贡献。

项目建成后，每年将为南非电网提供480吉瓦时清洁电力，满足约20万户南非家庭用电需求，大幅减少对传统化石能源的依赖，显著降低南非碳排放，对南非能源转型具有重要战略意义。

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