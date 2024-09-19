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通讯｜探访德国收紧管控后的德法瑞陆地边境

2024年09月19日13:25 | 来源：新华网
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　　新华社德国斯图加特9月18日电　通讯｜探访德国收紧管控后的德法瑞陆地边境

　　新华社记者褚怡 杜哲宇 袁亨瑞

　　17日下午，瑞士巴塞尔主火车站挤满了旅客。在通勤的人流中，身穿蓝黑色制服、正在进行边境检查的德国联邦警察格外引人注目。他们的检查工作分日夜两班，每班12个小时，工作结束后再搭乘火车返回德国。

　　很快，一辆驶向德国的高速列车缓缓停靠。几名联邦警察迅速登车，随机检查车上人员证件，就连车厢内的厕所也被仔细排查。列车继续行驶几分钟后，在巴塞尔巴登车站停稳，这是进入德国的前哨站，虽然地理位置位于瑞士，但由德国铁路公司负责运营。

　　随着车门开启，6名警察引导两名大人和4个小孩走下列车。这家人看起来与警察的交流不顺畅，对德语的理解显得吃力。警察将他们带进办公室，在那里决定是许可这家人进入德国，还是把他们移交给瑞士边检人员。

　　自索林根持刀袭击事件发生以来，德国进一步收紧陆地边境管控，类似场景在边境火车站屡见不鲜。

　　据瑞士媒体报道，根据1961年达成的协议，德国警方可以在巴塞尔主火车站和巴塞尔巴登火车站之间自由往来，并对人员进行检查。

　　德国自16日起在与法国、卢森堡、荷兰等国的边境口岸实施证件检查，可拒绝部分受检人员入境。德国政府表示，实施这一措施是为了限制非正常移民、应对潜在的恐怖主义威胁和跨境犯罪等问题，以保护德国安全。

　　德国此前已在部分边境地区实施临时管制措施。德国内政与国土部说，自去年10月以来在与奥地利、捷克、波兰和瑞士的边境口岸开展的检查中，已有超过3万人被拒绝入境德国。瑞士媒体也援引德国警方数据说，自去年10月以来，平均每月约1200人被德国警方遣返回瑞士。

　　在德瑞边境另一边的德国莱茵河畔魏尔检查站，记者见到了刚来这里工作一周的3名德国边境警察。他们对记者说，他们主要检查大巴和电车，每次3至5分钟。

　　在检查了记者的护照和居留卡后，一名警察说，“你刚刚就经历了一次边境检查，我们就是这样工作的，护照、居留卡缺一不可。”

　　与巴塞尔相比，德法边境城市凯尔要安静很多。16日傍晚时分，在连接凯尔和法国斯特拉斯堡的欧洲大桥，一辆满载乘客的大巴缓缓驶来。德国联邦警察挥手示意其靠边停车，随后几名警察登上大巴进行例行检查。大约5分钟后，他们从车上下来，这辆目的地为德国弗莱堡的大巴获准继续前行。

　　不远处的电车站，从斯特拉斯堡驶来的电车车门轻轻开启，迎接乘客的是“欢迎来到莱茵河畔凯尔”的温馨标语，身着防弹背心、腰间别着手枪的联邦警察对下车乘客进行随机证件检查。

　　德国凯尔与法国斯特拉斯堡可谓双子城。驱车穿越欧洲大桥，只需几分钟便能从一国到达另一国。

　　两名德国警官告诉新华社记者，从几个月前开始，德国与法国接壤的边界便加强了管制，起初是为欧锦赛，随后是为配合巴黎奥运会及残奥会。目前部署的警力比过去几个月更多，随机抽查火车、有轨电车及长途巴士上的乘客是当前的主要任务，

　　他们说，通过实施边境检查，警方抓获了一些非法入境者，这验证了边境存在安全威胁。

(责编：刘叶婷、崔越)

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