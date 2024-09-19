人民网罗马9月18日电 （记者谢亚宏）当地时间9月17日，由中国驻希腊大使馆支持，中国银行战略合作，雅典中国文化中心、雅典国际艺术中心、希腊汉语朗读者俱乐部、中希时报联合主办的“天涯共此时——中秋诗会”在雅典国际艺术中心隆重举办。

中国驻希腊使馆参赞王滢、雅典中国文化中心主任王江涛、雅典阿里莫斯市长代表、文化艺术总监阿波斯托利亚·斯克拉沃、雅典阿吉安纳吉里市副市长伯里克利斯·帕帕乔治乌、希腊国家文化基金会代表乔治娅·皮斯帕，雅典马拉松组委会中国区代表迪米特里·基里亚基德斯，希腊多家中资企业和侨领代表、旅希华人文化艺术界人士和新闻媒体，以及热爱中国文化的希腊友人参加了当天活动。

王滢在致辞中表示，中秋节是中华民族的传统佳节，不仅是团圆与和谐的象征，也是文化的传承、情感的寄托。中秋诗会为中国和希腊朋友更多了解彼此的文化和传统提供了难得的交流机会。王江涛表示，中秋节是中国最具诗意的节日之一，明月寄托了千百年来人们对团圆、思念与美好生活的向往。借助中秋圆月的光辉，我们将通过诗歌，连接两种伟大的文化传统，分享彼此的灵感与智慧。

斯克拉沃表示，阿里莫斯是文化之城，非常高兴本次“天涯共此时——中秋诗会”在本市举办。中秋节是一个团圆的节日，很高兴与大家欢聚在此，这也正是希腊和中国同为一家人的真实体现。期待以后有更多的中希文化交流活动在这里举办。

帕帕乔治乌表示，希腊和中国一样，都有庆祝月圆的传统，圆月在两国的文化中都象征着团圆和丰收。历史长河中，希中文化一直用各种方式交流、交融。阿吉安纳吉里市也将继续促进两国文化的更多交流。

本次“天涯共此时——中秋诗会”活动包括诗歌朗诵、歌曲演唱、乐器表演、情景演出等内容，通过精彩纷呈的活动向希腊人民介绍中国传统的文化习俗和家庭观、亲情观，分享节日的喜悦。希腊华侨华人和希腊朋友们一起收获了这场音乐诗会带来的喜悦，共同享受了精神盛宴。

演出结束后，来宾们还品尝了各种口味的月饼以及中希特色小吃。月饼的甜与美食的香，交织在一起，为这个美妙的夜晚增添了更多的味觉享受。

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