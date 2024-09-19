人民网长沙9月18日电 （记者杨迅）第十六届中国（浏阳）国际花炮文化节近日举行。数万名宾客齐聚浏阳河畔，共赴烟花盛宴。

9月14日晚，花炮文化节开幕式烟花艺术汇演以“爱上烟花 盛焰世界”为主题，由“爱上烟花”“一焰千年”“一见钟情”“一路生花”“盛宴世界”五个篇章组成，当晚的烟花燃放精彩纷呈。天空剧院内，各类焰火燃放产品近十万发，8500多发礼花弹升腾而起，在夜空中演绎千姿百态的精彩，瀑布烟花如银河落九天般洒向水面，无人机烟花绘出“巨龙”飞腾等立体动态情景画卷。为献礼国庆、共庆中秋，现场情境化呈现了“盛世花篮”“山河锦绣”“日月同辉”“黄河奔腾”等壮美图景，引得现场观众连连鼓掌欢呼、赞叹不已。场外，浏阳城区共设置了32个燃放点，满城烟花实景再现，通过烟花与歌舞、器乐演奏、舞美创意的联动表达，展现出浏阳烟花人对花炮行业的热爱与担当、探索和追求。

9月15日晚，第五届浏阳焰火大会举行，四支国外焰火燃放团队在浏阳河畔展开同台竞技。“新标准·新势能”烟花产业高质量发展论坛等活动也同期开展。

本届花炮文化节紧紧围绕“烟花+”强化产业联动，在场外首次设置了免费观赏区，规划多个临时夜市摊位，活跃夜间经济，满足市民、游客消费娱乐需求，打造“一边赏烟花，一边逛夜市”的独特体验。

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