人民网罗马9月18日电 （记者谢亚宏）马耳他卫生部积极老龄化政务次长马尔科姆·保罗·阿吉乌斯·加莱亚17日专程来到地中海地区中医中心，向第19期援马耳他医疗队颁发荣誉证书，感谢他们在推动积极老龄化及社区健康服务方面的杰出贡献。

此次表彰活动是对过去一年来医疗队在老年健康服务及宣教方面工作的全面总结，彰显了医疗队在中马医疗合作中的重要作用。医疗队不仅为马耳他当地社区带来了先进的医疗技术，还通过系列活动提高了老年人群体的健康意识和生活质量。今年，医疗队深入马耳他各地多个老年中心，开展了10余次“关爱银龄——马耳他中医健康行”系列活动。这些活动以中医科普讲座和义诊为主，内容涵盖《糖尿病的中医保健》《穴位自我保健按摩》《冬病夏治》《中医饮食文化》等方面，广受老年居民的热烈欢迎。除此之外，在活动现场，医疗队组织了丰富多彩的中医体验项目，如八段锦教学、中药茶饮调制、香囊制作、刮痧按摩等。这些形式多样的健康体验项目极大地丰富了老年人的日常生活，增进了他们对中医文化的了解，同时促进了中马两国在医疗健康领域的合作与交流。

除了现场的健康讲座和义诊，医疗队还精心制作了英语版和马耳他语八段锦版教学视频，并在多个老年中心持续滚动播放。这些视频不仅方便当地居民随时学习和应用中医养生方法，也为马耳他留下了一笔“带不走，易传播”的中医文化财富。

加莱亚在颁奖仪式上致辞时表示，中国援马耳他医疗队为马耳他积极老龄化政策的实施提供了有力支持，不仅提升了老年人的健康水平，还增强了社区的凝聚力。他对中国医疗队表示由衷的感谢，并期待未来能够进一步深化两国在医疗卫生领域的合作。

第19期援马耳他医疗队队长冯骅表示，“关爱银龄——马耳他中医健康行”系列活动的成功举办离不开当地老年中心的积极配合与热情参与。老年群体对医疗队的肯定是全体队员深入、持续在马耳他推广中医的最大动力。看到当地老年人在中医健康讲座和体验活动中的积极参与与热情反馈，医疗队深感使命光荣，也更加坚定了将中医理念带给更多马耳他民众的决心。未来，医疗队将继续发扬中医“治未病”的理念，帮助马耳他老年人群体保持健康、快乐的生活状态。

(责编：艾雯、杨牧)