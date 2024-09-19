人民网罗马9月18日电 （记者谢亚宏）中国网络文学主题座谈交流活动17日在意大利作家联合会举办，本次活动由中外文化交流中心与中国驻罗马旅游办事处主办，罗马大学孔子学院与意大利作家联合会具体承办，邀请了中国网络作家村签约作者杨汉亮（笔名横扫天涯）、沈荣2人赴意大利开展交流活动，中国驻罗马旅游办事处主任陈建阳、意大利作家联合会主席纳塔莱·罗西出席并致辞，意大利作家以及罗马大学师生代表参加了活动。

座谈会现场。中国驻罗马旅游办事处供图

意大利作家联合会主席纳塔莱·罗西表示，意大利作家联合会是意大利最大的作家协会，拥有11000名作家会员，希望进一步加强中意文学交流往来，推动更多中国作家作品在意大利翻译出版，也希望更多意大利文学作品也能在中国出版。

杨汉亮作为中国网络作家代表分享了其作品和中国网络文学的有关情况，他从2008年正式开始文学创作作品，出版了十几部作品，总字数超过3000余万字，其中《天道图书馆》翻译成英语、法语、德语、西班牙语、印度尼西亚语、越南语、印地语等十几个国家的语言，成为国外读者了解中国网络文学的一面镜子。中国网络文学海外传播规模不断扩大，海外活跃用户接近2亿人，多个海外网络文学APP产品日活超过10万，部分超过百万，营收从当初的不足亿元增长到超40亿元，覆盖世界大部分国家和地区。

中国网络作家村代表沈荣分享了中国网络文学产业转化情况，他表示，中国网络作家村致力于推动网络文学作品商业化、产业化开发，建立国内首个以新型文化产业链为主体的IP路演机制，共服务作家300余人，对接企业300余家，促成合作80项，累计交易金额超14.9亿元。

中国网络文学发展的速度和产业规模引起了与会意大利作家的赞叹，他们表示意大利网络文学与中国相比尚处于停滞阶段，并对中国人人都能够进行线上创作，并可能成为网络作家的机会和条件表示赞赏，希望向中国学习取经，共同发展。

意大利作家马西米利亚诺、科卢索、塞维利、萨菲、布鲁斯科利等5位作家与杨汉亮、沈荣进行了面对面交流，就作品创作、网络文学发展等主题进行了深入探讨。中国网络作家村向意大利作协、罗马大学孔子学院赠送了《天道图书馆》《夜幕之下》《雪中悍刀行》等20部具有代表性的中国网络文学书籍，以多元的内容形式帮助意大利受众了解更多中国好故事和文化；意大利作协也向两位作家赠送了印制在一张纸上的但丁《神曲》全文，进一步增进中意文化交流。

本次活动恰逢中秋节，驻罗马旅办还为嘉宾准备了月饼等中式美食，中意嘉宾共度中秋佳节，共同体验中国文化，探讨中意文学交流互鉴。

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