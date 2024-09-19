人民网约翰内斯堡9月18日电 （记者邹松）坦桑尼亚桑给巴尔纳兹莫加家医院近日为中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队举办感谢仪式，感谢医疗队为桑给巴尔微创技术的发展作出重要贡献。医院的大外科主任姆瓦娜、普外科主任尤纳斯、和部分医护人员及医疗队队员参加了此次活动。

大外科主任姆瓦娜（右一）发言。中国援桑医疗队供图

普外科主任尤纳斯说：“在过去的一年里，在第33期援桑医疗队的帮助下，我们外科的微创技术取得了巨大的进步，已经能独立开展一些腹腔镜手术。在此我们非常感谢医疗队队长蒋国庆和队员们付出的努力！”

大外科主任姆瓦娜给队长蒋国庆（左一）颁发感谢状。中国援桑医疗队供图

大外科主任姆瓦娜说：“我经常看到医疗队的队员在用心培训我们医生的微创技术。我非常地开心，现在我们已经能历史性地独立开展腹腔镜阑尾切除术、腹腔镜胆囊切除术以及多项泌尿外科和妇产科的微创手术。另外，支气管镜的微创检查技术也得到了开展和应用。得知您们这批医疗队即将与下一批进行交接班后回国，今天我们特地举办这场活动是由衷地感谢您们对于桑给巴尔微创技术的发展作出巨大贡献。”

队长蒋国庆（左）和队员卢圣铭接收定制的蛋糕。中国援桑医疗队供图

队长蒋国庆说：“发展好当地的微创技术是我们这批医疗队的主要工作之一。事实证明，经过队员们一年的努力，当地腹腔镜技术水平得到很大提升。我相信下一批医疗队将接过接力棒，继续做好此项工作。”

纳兹莫加家医院的医护人员和医疗队队员合影。中国援桑医疗队供图

活动结束时，大外科主任姆瓦娜给医疗队队长蒋国庆和队员卢圣铭、高玲玲以及王正东颁发了感谢状、纪念品，并与参会人员一起品尝了定制的写有队员姓名的蛋糕。

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