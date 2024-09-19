人民网约翰内斯堡9月17日电 （刘畅）9月11日，星汉智能科技（非洲）有限公司（以下简称“星汉非洲公司”）隆重举行南非星汉智能科技园开园仪式，珠海市委常委、常务副市长杨川及其代表团出席并见证了开园仪式。

出席此次开园仪式的嘉宾还有南非豪登省外事委员会主席、约翰内斯堡市副市长、中国驻南非大使馆刘峪公参、南非中国经贸协会、南部非洲一带一路总商会的代表和业务合作伙伴等。

与会嘉宾见证开园仪式。星汉非洲公司供图

开园仪式上，星汉非洲公司总经理陈杰首先代表公司对珠海市委常委、常务副市长杨川一行表示热烈欢迎，并介绍了星汉非洲公司的发展历程及成就，阐述了不断追求卓越、创新，拓展海外市场的过程。他还从文化融合和社会责任等方面阐述了企业价值观，并表示星汉非洲公司作为在南非深耕的中资企业，在注重业务发展的同时，积极承担社会责任和可持续发展等方面的工作，实现企业发展与责任担当同频共振。

珠海市委常委、常务副市长杨川致辞。星汉非洲公司供图

杨川对南非星汉智能科技园的开园表示祝贺，并肯定了星汉非洲公司作为珠海“出海”企业的优秀代表对非洲金融科技发展作出的贡献，以及对星汉非洲公司未来发展的坚定信心。他表示，希望公司以新科技园落成为起点，继续开拓创新、蓬勃发展，为中非合作作出贡献。

星汉非洲公司员工合影。星汉非洲公司供图

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