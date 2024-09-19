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乌克兰追加防务预算

2024年09月19日11:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月19日电　乌克兰议会18日通过一项追加政府财政预算支出的修订案，追加数额为5000亿格里夫纳（约合120亿美元），大部分将用于补贴防务。这将使乌克兰本年度财政支出达到历史新高。

　　2022年2月24日，车辆从乌克兰基辅独立广场旁驶过。新华社记者李东旭摄

　　据乌克兰媒体报道，追加这笔预算后，乌克兰本财年预算支出总额将增加13%，达到3.73万亿格里夫纳（约合900亿美元），这一数字创历史新高。

　　乌财政部说，为填补追加的防务支出，政府准备采取增税措施，包括将本国居民缴纳的“战争税”税率从1.5%提高到5%，并打算对个体企业家和小型企业额外加征战争相关税种；政府还将从国内债务市场寻求更多贷款。另外，乌克兰政府已和国际债权方达成协议，重组其总额逾200亿美元的外债，未来三年可减少114亿美元还贷支出。

　　按照乌总理杰尼斯·什梅加尔的说法，原先制定的2024年预算案用于战事的支出只能覆盖到今年8月底，而眼下需要向前线军队支付9月的津贴，所以不得不调整预算。

　　据路透社报道，西方援助和贷款流入，导致格里夫纳流通量增大。今年以来，乌克兰货币格里夫纳对美元汇率已贬值约8%、对欧元贬值近10%。2025年预算草案已预估格里夫纳将进一步贬值约8%。（沈敏）

(责编：刘叶婷、崔越)

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