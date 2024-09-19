这是9月18日在南非首都比勒陀利亚的非洲航空航天与防务展上拍摄的中国空军运-20机组成员。新华社发（闫嘉立摄）

新华社约翰内斯堡9月18日电（记者白舸）第十二届非洲航空航天与防务展18日在南非行政首都比勒陀利亚的瓦特克卢夫空军基地开幕，吸引中国、俄罗斯、巴西、英国、土耳其等多国展商参加，展示国防领域的尖端科技。

据了解，中国空军运-20首次飞抵南非，将在本届展会上进行静态和动态展示。俄罗斯国防出口公司将展示250多种军用、通用和民用产品，包括“台风-K”轮式装甲车、雅克-130战斗教练机、“猎户座-E”察打一体无人机等。

南非国防和退伍军人部部长莫采卡在开幕式上表示，作为非洲规模最大的防务工业展览，非洲航空航天与防务展近年来规模不断壮大，已成为展示航空航天和国防领域最新成果、促进行业沟通交流的良好平台。

本届展会将持续至22日，前三天为贸易展，仅对媒体和贸易界人士开放，后两天进行动态飞行展示并向普通公众开放。非洲航空航天与防务展始于2000年，集中展示军用装备、警用装备、民用航空装备、人道主义救援和灾害管理设备等。

9月18日，中国空军1架运-20亮相在南非首都比勒陀利亚举行的非洲航空航天与防务展。新华社发（王锐杰摄）

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