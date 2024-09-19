人民网维多利亚9月16日电 （记者黄炜鑫）为庆祝中华人民共和国成立75周年和中塞建交48周年，塞舌尔首届中国电影节于9月15日至20日在塞首都维多利亚举行。本届电影节由中国国家电影局、中国驻塞舌尔大使馆和塞舌尔国家文化遗产和艺术署联合主办，中国电影资料馆协办。

塞舌尔电影院展出中国电影节活动信息。颜李芳摄

在15日晚举行的电影节开幕式上，中国驻塞舌尔大使林楠致辞说，中塞建交48年来，两国在各领域尤其是人文交流领域取得了许多切实成果。电影是文化交流的使者，衷心希望本届中国电影节成为塞舌尔朋友了解中国风土人情、历史文化和社会发展的窗口，并期待中塞两国在未来开展更多文化交流与合作。

塞舌尔国家文化遗产和艺术署秘书长安德烈在开幕式上表示，本届中国电影节是塞中两国加强文化交流的“重要一步”。通过这样的文化交流活动，两国人民能建立更紧密的联系，增进对彼此文化的相互欣赏与理解。本届电影节展映的每部影片都以各自独特的视角展现中国文化与社会生活。

塞舌尔首届中国电影节开幕式现场。林育楠摄

据悉，电影节期间，将有《龙马精神》《人生大事》《万里归途》《热烈》《中国乒乓之绝地反击》以及《独行月球》6部影片与塞观众见面。

“既有当地民众喜爱的武打戏份，也有感人的故事内核和情节。非常喜欢，令人感动。”塞舌尔前副总统、塞舌尔中国友好协会主席文森特·梅里顿在观看展映影片《龙马精神》后表示，中国电影节架起了塞中两国人民沟通的桥梁，促进相知相亲。

塞舌尔首届中国电影节开幕式现场。人民网记者 黄炜鑫摄

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