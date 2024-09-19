人民网曼谷9月17日电 （记者简承渊）近日，记者从泰国旅游业协会了解到，2024年截至9月8日数据统计，赴泰旅游的中国游客已超过489万人次，按此增长势头，全年中国游客数量有望达到700-800万人次。

近期，泰国旅游业协会（ATTA）与泰国旅游局（TAT）联合举办了路演活动，吸引了50余家泰国旅游经营商和来自广州、北京的近900家中国企业参与。双方进行了深入的业务洽谈与沟通，增强了中国对泰国旅游业的信心，并有望刺激中国游客在明年继续选择泰国作为旅游目的地。此外，2025年是中国与泰国建交50周年，预估到2025年双方将实现旅游产品贸易的增长，而今年预计将有750万中国游客来泰旅游。

泰国曼谷唐人街。人民网记者 简承渊摄

泰国旅游业协会主席西迪瓦认为，中国游客市场的旅游行为发生了显著变化。”中国游客的平均年龄已下降到22-45岁左右，他们更倾向于在网上搜索和预订旅游产品，而不是像过去那样通过旅行社旅游。”为适应这一趋势，西迪瓦建议泰国旅游公司进行相应的调整，以适应新时代中国旅游业的发展，如果不适应这些变化，将无法在这个行业中立足。

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