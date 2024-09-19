新华社联合国9月18日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表戴兵18日表示，中方再次呼吁苏丹冲突双方保持最大冷静克制，尽快推动局势降温，防止敌对行动进一步升级，造成更大范围、更加严重的灾难和破坏。

戴兵当天在安理会苏丹问题公开会上发言说，自上周以来，苏丹快速支援部队对法希尔发动大规模袭击，导致大量平民伤亡和流离失所，加剧苏丹业已严峻的人道危机。中方敦促有关方切实落实安理会决议，停止对法希尔的围困和袭击。

戴兵说，中方一直强调，国际人道法是各方都必须遵守的底线，平民和民用设施不应成为军事目标。中方注意到苏丹政府多次就保护平民作出承诺并采取措施，呼吁冲突各方切实遵守国际人道法，最大限度保护平民安全，保障妇女、儿童等弱势群体的基本权利。

戴兵表示，缓解苏丹人道危机是当前面临的紧迫任务。中方赞赏联合国人道机构在极其危险和十分艰难的环境下继续坚守，欢迎苏丹政府近期重新开放阿德雷等援助路线，并为人道工作者入境提供便利，鼓励苏丹政府同联合国继续加强协调沟通，为人道行动开展提供更多支持和保障。国际社会特别是传统援助方必须看到苏丹人道局势的严峻性和紧迫性，为苏丹人道响应计划提供更多资金支持。同时，也要警惕将人道援助政治化的做法，不应将人道援助作为插手冲突、谋求私利的工具。

戴兵强调，中方支持一切致力于推动苏丹恢复和平的外交努力，支持联合国、非盟和地区国家在斡旋调解中发挥关键作用，呼吁对冲突双方有影响力的国家推动双方重回谈判，尽快找到持久停火的政治解决方案。中方希望所有各方都致力于尊重苏丹的主权、独立和领土完整，为早日平息战火、缓解人道危机、实现地区和平贡献力量。

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