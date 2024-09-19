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塞浦路斯审计长被解职

2024年09月19日08:43 | 来源：新华网
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　　新华社雅典9月18日电（记者陈刚）尼科西亚消息：塞浦路斯众议院议长、代总统季米特里乌18日傍晚在最高宪法法院对审计长米海利季斯的裁定上签字，正式解除其审计长职务。

　　当天早些时候，塞浦路斯最高宪法法院裁定，米海利季斯在履职期间行为不当，不适合继续担任审计长一职。法院还裁定，米海利季斯在处理副总检察长向反腐败机构提交的投诉时，“严重侵犯了副总检察长的无罪推断的权利”“审计长不仅仅作为指控者，还自行担任了法官的角色，挑战了法院的裁决”。

　　此前，塞浦路斯总检察长萨维季斯向最高宪法法院提起诉讼，指责米海利季斯在担任审计长期间行为不当。

　　米海利季斯在最高宪法法院裁决后表示，该裁决与打击腐败的要求相矛盾，他将保留向欧洲人权法院上诉的可能性，并发誓将继续打击腐败。

　　米海利季斯2014年4月被塞浦路斯前总统阿纳斯塔夏季斯任命为审计长。据媒体报道，近年来米海利季斯一直与总检察长及副总检察长争执不下，指责副总检察长为其前律师事务所的客户提供法律利益，他还在社交媒体上多次反驳萨维季斯作出的法律意见。

(责编：刘叶婷、崔越)

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