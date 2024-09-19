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乌克兰大幅追加安全与国防预算支出

2024年09月19日08:42 | 来源：新华网
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　　新华社基辅9月18日电（记者李东旭）乌克兰财政部官网18日发布消息说，乌最高拉达（议会）当天通过预算修订案，追加4953亿格里夫纳（1美元约合41.4格里夫纳）用于国家安全与国防支出。

　　乌议员雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克当天在社交媒体发文说，这项预算修订案获得298票支持，超过法案通过所需的最低票数226票，这意味着今年乌克兰用于国家安全与国防的预算支出将达到3.73万亿格里夫纳，创历史新高。

　　乌国防部7月19日在官网公布了该预算修订案草案关于资金分配的细节。乌国防部说，追加资金中的约3737亿格里夫纳将直接划拨国防部，其中的2695亿格里夫纳将用于给军人发放津贴和对伤残军人的一次性经济援助。470多亿格里夫纳将用于采购和升级军事装备，400亿格里夫纳用于加固防御工事，47亿格里夫纳用于加强后勤，89亿格里夫纳划拨给乌国防部下属的国家特种运输局。

　　据乌财政部今年4月发布的2023年国家预算执行报告显示，2023年乌国家安全与国防支出为2.65万亿格里夫纳，占国内生产总值比重为40.5%。

(责编：刘叶婷、崔越)

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