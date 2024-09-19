新华社海牙9月18日电（记者王湘江）荷兰庇护和移民大臣法贝尔18日说，她已致函欧盟委员会，正式提出荷兰未来将“选择退出”欧盟的移民和难民庇护规则。

法贝尔在信中说，本届荷兰政府的目标是“大幅减少移民数量，以继续履行其在公共住房、医疗和教育方面的宪法责任”。为确保实现这一目标，荷兰政府将在欧盟修订相关条约时，选择退出欧盟的移民和难民庇护规则。

法贝尔同时强调，只要尚未获得退出这一规则的权利，荷兰仍会优先快速实施《欧洲移民与难民庇护公约》，认为这是“加强欧洲对移民控制并限制移民流入荷兰的关键”。

据悉，欧盟委员会发言人当天表示已收到法贝尔的信函，但同时强调，在欧盟相关条约修改之前，欧盟的移民和难民庇护规则对荷兰仍具约束力，而相关条约预计不会在短期内发生改变。

在去年11月举行的荷兰议会众议院选举中，极右翼自由党赢得最多席位，成为众议院第一大党。今年7月2日，自由党与另外三党组建的四党联合政府宣誓就职。9月13日，荷兰新政府公布施政计划，其中包括收紧移民和难民庇护政策的方案。

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