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热点问答｜通信设备爆炸事件后，黎以局势何去何从？

2024年09月19日08:39 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特/耶路撒冷9月18日电　热点问答｜通信设备爆炸事件后，黎以局势何去何从？

　　新华社记者谢昊　王卓伦

　　黎巴嫩17日和18日相继发生传呼机和对讲机爆炸事件，主要目标针对黎巴嫩真主党，已造成多人死亡，数千人受伤。黎通信设备爆炸的原因是什么？各方如何表态？地区局势走向何方？

　　爆炸原因是什么

　　去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党总书记纳斯鲁拉曾警告称，以色列情报机构已侵入真主党手机网络。为避免被追踪，真主党成员普遍放弃智能手机，转而使用技术含量较低、更难追踪的传呼机，尤其是在多名指挥官因以色列定点袭击被暗杀之后。

　　关于传呼机如何被引爆，目前说法不一。一种说法认为，爆炸部件在制造或供应过程中被植入设备。黎巴嫩网络安全专家哈迪·库利接受黎媒体《东方-今日报》采访时说，不排除这些传呼机“供应链遭到恶意干预”的可能性,“从工厂组装到运抵黎巴嫩，每个阶段都可能被入侵”。也有说法称，操控者通过网络攻击导致设备电池过热爆炸。

　　继传呼机爆炸事件后，黎巴嫩真主党使用的对讲机18日在该国多地发生爆炸，已造成9人死亡、300多人受伤。至此，真主党还有哪些通信设备遭到侵入，成为疑虑焦点。

　　以色列《国土报》援引消息人士的话说，真主党现在很可能会投入大量时间实施防御，查找安全漏洞并找出责任人。

　　各方如何表态

　　传呼机爆炸事件发生后，黎巴嫩真主党发表声明说，以色列实施此次袭击，将受到惩罚。黎巴嫩外交部17日发表声明说，黎巴嫩已决定向联合国安理会启动对以色列的申诉程序。

　　以色列方面尚未针对黎巴嫩通信设备爆炸事件表态。以总理内塔尼亚胡办公室要求官员不得接受媒体采访。

　　联合国秘书长古特雷斯18日说，此次袭击意味着黎以紧张局势面临着急剧升级的“严峻风险”。

　　美国白宫发言人表示，对黎传呼机爆炸事件事先不知情。正在埃及访问的美国国务卿布林肯18日表示，美国仍在对该事件进行研判，但该事件无疑令推进加沙停火谈判更加困难。

　　俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃18日说，俄方强烈谴责针对黎巴嫩及其公民的“空前袭击”，在黎以边境局势日益紧张的背景下，这种“不负责任的行为”将造成极其危险的后果。

　　阿拉伯国家联盟（阿盟）秘书长盖特17日发表声明，谴责以色列“背信弃义地攻击黎巴嫩通信设备”。声明说，这些袭击与以色列领导人扩大与黎巴嫩南部战线冲突的“鲁莽言论”不谋而合，有可能严重破坏地区稳定。

　　叙利亚外交部17日晚发表声明，指责以色列利用先进技术以前所未有的方式传播“死亡和流血”。

　　伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼17日晚强烈谴责通过引爆通信设备针对黎巴嫩公民的“恐怖主义”行动，称这种行为应受到国际起诉、审判和惩罚。

　　地区局势走向何方

　　此次事件发生时，正值国际社会担心黎以边境冲突可能升级之际。黎巴嫩真主党自8月25日凌晨突然向以色列发射数百枚火箭弹后，每日维持着向以色列北部发射数十枚火箭弹的“低强度”规模。

　　根据以色列总理府17日发布的一份声明，以色列安全内阁已经更新“战争目标”，增加了“让北部疏散居民安全回家”的内容。以国防部长加兰特16日与美国防长奥斯汀通电话时说，以黎边境冲突的外交解决窗口正在关闭。他还对来访的美国总统特使霍克斯坦表示，只有军事手段才能让因冲突而疏散的数万以色列北部居民重返家园。

　　以色列特拉维夫大学中东问题专家埃亚勒·齐塞尔在接受新华社记者采访时说，尽管以色列没有正式宣布对黎通信设备爆炸事件负责，但外界普遍认为是以色列所为。用如此方式侵入黎巴嫩真主党，不仅让真主党难堪，也对其造成了实际打击。黎巴嫩政治分析人士里法特·巴达维告诉新华社记者，以色列破坏通信网络，削弱了真主党的作战能力，同时传达出强烈的威慑信息。

　　事发后，有以色列分析人士认为目前地区局势已升级，以黎双方可能接近全面战争。对此，齐塞尔认为，尚不能因这次事件就判断双方开战，需要进一步观察黎巴嫩真主党的反应。

(责编：刘叶婷、崔越)

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