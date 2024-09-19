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专访｜“为延续跨文化交流传统而自豪”——访荷兰国家陶瓷博物馆馆长旷幽逸

2024年09月19日08:36 | 来源：新华网
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　　新华社海牙9月18日电　专访｜“为延续跨文化交流传统而自豪”——访荷兰国家陶瓷博物馆馆长旷幽逸

　　新华社记者王湘江 刘宇轩

　　“历史上，荷兰商人让中国瓷器在西方家喻户晓。我为自己能够延续这种跨文化交流传统而感到自豪。”荷兰国家陶瓷博物馆兼弗里斯博物馆馆长旷幽逸（外文名：克里斯·卡朗）日前在接受新华社记者专访时说。

　　虽然出生于比利时，但旷幽逸的职业生涯与荷兰紧密相连。自2006年加入荷兰国立博物馆担任展览策展人后，他便致力于推动中西方文化交流。2015年，他出任荷兰国家陶瓷博物馆馆长，一直积极寻求国际合作，尤其重视与中国加强文化交流。

　　“中国拥有几千年的悠久文明，让我着迷。”旷幽逸回忆起他3次中国之行时充满敬意。

　　“我曾造访成都、哈尔滨、景德镇和洛阳，特别是在景德镇，我们与当地开展了密切合作，共同策划展览。”对于能够在荷兰的博物馆展示中国文化，旷幽逸感到非常自豪。他特别提到，去年6月他访问景德镇时，探讨了双方在博物馆藏品信息及数字化方面的交流与合作。

　　中荷两国文化交流源远流长。几百年前，荷兰商人就通过海上丝绸之路将中国瓷器销往欧洲。

　　旷幽逸说，他致力于构建一个全球文化网络，彼此分享知识，共同打造展览、出版物和网站等面向公众的文化产品。荷中双方过去已经在这方面取得了不少成果，期待未来进一步加强合作。

　　在旷幽逸看来，博物馆等文化机构不仅肩负着保存和展示文明成果的责任，还应当成为连接不同文明的桥梁。他认为，跨文化的理解是进一步合作的基础，文化交流能够激发各领域的合作与创新。正是这种彼此学习、分享知识的文化对话，让不同国家和地区的文明得以相互借鉴与成长。

　　9月19日至21日，2024北京文化论坛即将举行，旷幽逸应邀出席。

　　展望这次论坛，他充满期待：“我希望这次论坛成为一个激发灵感的交流平台，不仅为来自中国的文化同行，也为世界各国的与会者提供彼此碰撞思想、汲取灵感的机会。”

(责编：刘叶婷、崔越)

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