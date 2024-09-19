新华社北京/贝鲁特9月18日电 黎巴嫩多地17日下午发生传呼机爆炸事件，造成至少9人死亡、约2800人受伤。一名黎巴嫩真主党官员说，这次的袭击目标不是针对个人，而是针对黎巴嫩“整个国家”。

黎巴嫩真主党指认以色列发起袭击，誓言让以色列“受惩罚”。联合国方面谴责爆炸事件，警告地区局势出现“令人担忧的升级”。到底是谁给这些传呼机动了手脚？请看解局——

“以色列网络攻击”？

黎巴嫩公共卫生部长菲拉斯·阿卜亚德17日在新闻发布会上说，爆炸事件已造成至少9人死亡、约2800人受伤。

新华社记者当天在黎巴嫩首都贝鲁特市区听见救护车鸣笛声此起彼伏。

9月17日，在黎巴嫩贝鲁特，人们为传呼机爆炸事件伤者献血。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

综合各方消息来看，爆炸主要波及传呼机携带者及距离较近的人，受伤人员大多伤及面部、眼睛及四肢。爆炸没有对建筑造成重大破坏或引起严重火灾。

据黎巴嫩媒体MTV报道，受伤的黎巴嫩真主党成员使用的传呼机中的电池被远程引爆。黎巴嫩公共卫生部公共卫生紧急行动中心发表紧急声明，要求所有携带传呼设备的民众立即将其扔掉。

黎巴嫩外交部17日将爆炸事件定性为“以色列网络攻击”，但没有公布更多细节。

据了解，一些人听到传呼机响起后将其举起查看时发生爆炸。网络流传的一段内部闭路电视监控画面显示，一名男子在一家小超市交钱时，收银机旁边一台传呼机突然爆炸。

传呼机被动了手脚？

对黎巴嫩政府和真主党说法，以色列方面没有回应。据以色列军方发言人通报，以军总参谋长赫齐·哈莱维17日傍晚与高级军官开会，评估当下情况。当晚会议后没有宣布政策方面变化，但称以方将“继续保持警惕”。

然而，多家媒体援引消息人士的说法报道，爆炸事件缘自以色列情报机构几个月前在黎巴嫩真主党从一家海外企业订购的传呼机中植入少量炸药。

美国阿克西奥斯新闻网站以知情人士为消息源报道，以总理内塔尼亚胡本周早些时候主持的内阁高级成员和安全部门主管会议批准这次行动。

路透社援引多名消息人士的话报道，这一阴谋显然策划了数月。

一名不愿公开姓名的黎巴嫩安全部门高级官员说，真主党从一家名为金阿波罗的企业订购5000台传呼机。另外几名消息人士说，这些传呼机今年早些时候交付。

美国《纽约时报》以不愿公开姓名的美国官员及其他知情人士为消息源报道，这批传呼机订购自金阿波罗公司。最近一批数量大约3000台。其中一些配发给黎巴嫩真主党在叙利亚和伊朗的盟友，但17日袭击只影响到那些处于开机状态并收到信息的传呼机。当天下午，这些传呼机收到一条看似来自真主党领导层的消息，响了几秒钟后爆炸。

9月17日，在黎巴嫩贝鲁特一家医院，人们等待为传呼机爆炸事件伤者献血。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

那名黎巴嫩安全部门官员说，以色列情报和特勤局（摩萨德）在这批传呼机的“生产层面”就实施改装，在里面植入能够接收密码的炸药，用扫描仪或其他设备都“非常难以探测”。另一名消息人士告诉路透社记者，这些新购传呼机内藏炸药至多3克，真主党几个月来毫无察觉。

一名接近真主党的消息人士早些时候告诉法新社记者，这批传呼机显然“在源头”就被动了手脚。在比利时首都布鲁塞尔工作的军事和安全分析师埃利贾·马尼耶同样认为，以色列情报机构很可能对供应链下手，“对生产过程进行渗透，在传呼机中加入炸药和远程引爆装置，且没有引起怀疑”。

金阿波罗公司18日声称，这批传呼机并非由该企业生产，而是授权一家名为BAC的企业贴牌生产，金阿波罗没有参与设计或生产，自身也是受害者。在马尼耶看来，出售传呼机的第三方可能是以色列情报机构为这次袭击而布设的“情报掩护”。

一名不愿公开姓名的真主党官员说，这次袭击暴露真主党自本轮巴以冲突爆发以来“最大安全漏洞”。

曾经在美国情报机构担任中东事务副情报官的乔纳森·帕尼科夫说：“这很可能是真主党几十年来最大的反间谍失败。”

地区局势恐升级

爆炸事件发生后，黎巴嫩真主党指认以色列应对此事件负责，称以色列将受到“公正的惩罚”。

多家媒体报道，真主党武装人员使用传呼机的情况较为普遍，旨在借这种通信设备避免被以色列监听及追踪。

9月17日，在黎巴嫩贝鲁特，人们为传呼机爆炸事件伤者献血。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

据报道，爆炸致死人员中包括黎巴嫩议会一名真主党籍议员的儿子。真主党高级官员侯赛因·哈利勒向这名议员表达慰问，说“这次袭击的目标不是针对一个、两个或者三个人，这次的目标针对整个国家”。

伊朗驻黎巴嫩大使馆17日说，伊朗驻黎巴嫩大使穆杰塔巴·阿马尼在传呼机爆炸中“受轻伤”。

伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐17日与黎巴嫩外交部长阿卜杜拉·布·哈比卜通电话时“强烈谴责”爆炸事件，同时向遇害者表达哀悼，强调伊朗与黎巴嫩政府及整个国家团结在一起。

作为以色列的盟友，美国方面称“不知道谁应对此事件负责”。美国务院发言人马修·米勒告诉媒体记者，美方没有卷入爆炸事件，以色列和黎巴嫩的紧张局势应通过外交途径解决。美方同时敦促伊朗不要利用任何事件加剧局势的不稳定。

9月17日，在黎巴嫩贝鲁特，人们登记为传呼机爆炸事件伤者献血。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

联合国黎巴嫩问题特别协调员雅尼娜·亨尼斯-普拉斯哈特17日在一份声明中谴责爆炸事件，警告这一事件标志着“极其令人担忧的冲突升级”。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在一份声明中说，爆炸事件让局势“升级”，只会导致以色列“失败”。（记者：郑昊宁、胡若愚、谢昊；视频：沈浩洋）

(责编：刘叶婷、崔越)