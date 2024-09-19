新华社布拉格9月18日电（记者邓耀敏）捷克首都布拉格18日发生一起火车相撞事故，造成25人受伤。

这是9月18日在捷克首都布拉格拍摄的在相撞事故中受损的火车。新华社发（达娜·科什奈洛娃摄）

9月18日，在捷克首都布拉格，消防和铁路部门工作人员在事故现场工作。新华社发（达娜·科什奈洛娃摄）

捷克警方在社交媒体上说，18日早上，两列火车在位于布拉格八区的一座铁路桥附近相撞，造成多人受伤。布拉格医疗救援部门说，事故造成25人受伤。

据当地媒体报道，事发时一列行驶中的火车撞上了另一列静止的火车。事发后，铁路部门派出一列火车，疏散了200余名乘客。

这是9月18日在捷克首都布拉格拍摄的在相撞事故中受损的火车。新华社发（达娜·科什奈洛娃摄）

9月18日，在捷克首都布拉格，消防车停在火车相撞事故现场附近。新华社发（达娜·科什奈洛娃摄）

警方已开始调查事故原因，并称“一名火车司机酒精呼吸测试呈阳性”。

目前，受事故影响的铁路及事发附近道路已逐步恢复通行。

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