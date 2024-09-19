人民网曼谷9月18日电 （记者张矜若）9月17日，由曼谷中国文化中心和泰国国家旅游局共同主办的“天涯共此时 中泰月正圆——神奇泰国中秋之夜”在曼谷知名商场暹罗百利宫盛大开幕。中国驻泰国使馆临时代办吴志武、泰国旅游体育部部长索拉翁、泰国国家旅游局局长塔帕妮、驻泰国使馆公使衔参赞常禹萌、曼谷中国文化中心兼中国驻曼谷旅游办事处主任阙小华等出席活动。

“天涯共此时 中泰月正圆——神奇泰国中秋之夜”活动现场。人民网记者 张矜若摄

吴志武在致辞中表示，中秋节以月亮的圆满象征人间的团圆，寄托人们对故乡和亲人的思念，对幸福生活的祈愿。吴志武指出，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。人文交流是促进中泰民心相通的重要纽带，也不断夯实着中泰友好的社会基础。希望两国人民以明月为鉴，人团圆、心相聚，携手努力，把中泰传统友好的优势转化为合作共赢的动力，推动中泰关系不断向前发展，共同创造中泰命运共同体更加美好的明天。

泰国观众在中泰文化展台交流打卡。人民网记者 张矜若摄

索拉翁在致辞中表示，中秋是一个象征着爱与团结的节日，今天泰中共庆中秋，不仅是对美好文化的传承发展，更是促进泰中文化旅游和加强泰中友好关系的良机。文明交流互鉴搭建民心相通桥梁，有助于进一步深化两国友好关系，促进相互包容、理解和支持。衷心希望中秋佳节能够成为大家体验美好事物、共同创造美好回忆的契机。

展台面点师傅在活动现场展示中国天津的桂发祥十八街麻花制作技艺。人民网记者 张矜若摄

此次活动以传承中国传统节日文化为宗旨，还邀请了中泰明星艺人助阵、百名网红参与，以动听的歌声、优雅的舞蹈和旋律悠扬的乐曲，精彩呈现中秋的文化故事。整场活动在商场户外开放区域举办，现场近万名观众观看，喝彩和欢呼声不断。

为充分展示中华优秀传统文化，曼谷中国文化中心特邀天津市艺术团来泰参与演出活动。天津艺术团将中国传统武术与器乐表演带入这一中泰联合的盛会，为泰国观众献上了一场视觉与听觉的盛宴。开场的武术表演迅速点燃现场气氛，场上掌声雷动，武者每个动作都展现出中国功夫的无穷魅力与风采。演出尾声，一曲《彩云追月》将观众的思绪引回中秋主题，悠扬的旋律与和谐的器乐声交织，让人不禁联想到这象征团圆的美好夜晚。现场的每一位观众在这份浓浓的中秋团聚情中感受到了节日的温馨与喜悦。

此外，本次活动还设置了中泰文化展台及体验展台，中方展示了书法、剪纸以及天津麻花、天津面塑以及王氏手绘盘丝传统服饰制作技艺等中国非遗文化，成为活动现场一大亮点，吸引了大量泰国观众前来打卡体验。每个展台前都排起了长队，许多观众争相亲手尝试书写汉字、剪出精美的剪纸图案，品尝脆香可口的天津麻花，沉浸于复杂精美的面塑制作过程。

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