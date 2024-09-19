新华社联合国9月18日电（记者潘云召）第十次联合国大会紧急特别会议18日以压倒性票数通过决议，要求以色列在未来12个月内结束对巴勒斯坦领土的非法占领。

当天的表决结果为124票赞成、14票反对、43票弃权。决议要求以色列在该决议通过后12个月内结束其在巴勒斯坦被占领土上的非法存在，及时履行根据国际法应承担的所有法律义务，包括国际法院规定的义务。决议要求以色列从巴勒斯坦被占领土撤出所有军事力量；终止其非法政策和行动，包括立即停止所有新的定居点活动，从巴勒斯坦被占领土上撤出所有定居者；归还巴勒斯坦的土地和其他不动产；允许所有在占领期间流离失所的巴勒斯坦人返回原居住地等。

决议还呼吁所有国家履行根据国际法应承担的义务，特别是国际法院所规定的义务，包括通过联合和单独行动，促进巴勒斯坦人民实现自决权等。

这份决议草案由巴勒斯坦提出，20多个国家共同发起。巴勒斯坦常驻联合国观察员里亚德·曼苏尔17日在介绍决议草案时说，该草案文本以国际法为基础，寻求追责以及实现正义的根本途径。他呼吁以1967年边界为基础，建立一个以东耶路撒冷为首都、独立的巴勒斯坦国。

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