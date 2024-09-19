本报记者 刘 刚

近日，世界贸易组织发布《2024世界贸易报告》。报告指出，世贸组织成立以来，贸易在缩小各经济体之间的收入差距、减少贫困和实现共同繁荣方面发挥了重要作用。世贸组织总干事伊维拉在报告前言中建议，制定一项将开放贸易与支持性国内政策相结合的综合战略，促进各经济体之间的贸易收益平衡，推动全球包容性增长。

报告显示，世贸组织成立以来，贸易在缩小各经济体之间的收入差距方面发挥了至关重要的作用。从1996年到2021年，对于中低收入经济体而言，贸易在国内生产总值中的占比越高，其经济增长就越快，人均收入与高收入经济体的差距也进一步缩小。从1995年到2023年，全球人均收入按通胀率调整后增长了约65%。其中，低收入和中低收入经济体的人均收入几乎翻了一番。加入世贸组织及其前身关税与贸易总协定后，各成员之间的贸易平均增长了140%，经济增速平均提高了1.5个百分点。世贸组织在报告中表示：“贸易自由化降低了贸易成本，促进了技术扩散和创新。”

世贸组织的数据显示，2023年全球货物贸易量下降1.2%，低于国际金融危机以来的平均水平。但是，全球商业服务贸易同比增长9%，远高于同期货物贸易增速，成为2023年全球贸易的亮点。世贸组织预计，今明两年全球贸易增长将逐步加快，全球商品贸易额将分别增长2.6%和3.3%。亚洲对今明两年全球贸易增长的贡献最大。据预测，2024年全球出口将增长2.9%，其中约1.3个百分点的增长由亚洲贡献；2024年全球进口将增长2.3%，其中1.9个百分点的增长由亚洲贡献。

“为促进更包容的全球贸易并应对新的全球趋势，需加强有关国际合作。”世贸组织在报告中强调，应加强多边贸易体系，维持其开放性和可预测性；应促进服务贸易和数字贸易发展，制定透明和可预测的服务贸易和数字贸易规则，促进发展中国家有关基础设施建设和技能积累；应促进绿色发展，携手应对气候变化，支持发展中国家适应和减缓气候变化影响。

世贸组织首席经济学家拉尔夫·奥萨建议，需制定综合性战略，将开放贸易与支持性国内政策和强有力的国际合作结合起来，以进一步促进包容性增长。

《 人民日报 》（ 2024年09月19日 17 版）

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