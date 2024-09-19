本报记者 刘新吾

拣果、洗果、包装……在重庆市潼南区的雪王农业（重庆）有限公司工厂内，50吨柠檬鲜果打包完成，经海关完成查检后，将通过西部陆海新通道发往越南，供当地饮料门店制作柠檬饮品。“得益于西部陆海新通道，今年前三季度公司对海外发货共600余吨，同比增长近4倍。”该公司总经理吴飞翔说，公司产品远销越南、印度尼西亚等东南亚国家，为4000多家海外饮料门店供货。

潼南区地处北纬30度，气候温润、地势浅平，富产柠檬，全区柠檬种植面积达32万亩，实现了从种苗培育、标准化种植到精深加工、市场营销的全产业链覆盖，带动10余万户农户持续增收。在西部陆海新通道带动下，潼南柠檬产业迎来新机遇，鲜果及加工产品远销30多个国家和地区。

今年上半年，潼南全区柠檬出口量已经达到5000多吨，同比增长5倍多。为了更好地促进出口，增强国外友人体验感，潼南瞄准海外柠檬交易中心建设。9月10日，位于吉隆坡的马来西亚潼南柠檬交易（体验）中心正式投用，品种多样的特色柠檬产品吸引不少马来西亚市民参观体验。

“西部陆海新通道已成为推动潼南柠檬走出国门的强大引擎，让柠檬成为潼南亮丽的城市名片。”潼南区副区长罗全良表示，今后，潼南将积极借力“一带一路”建设，加快建设柠檬出口备案基地和海外仓等基础设施，持续推动潼南柠檬走出国门、走向世界。

《 人民日报 》（ 2024年09月19日 17 版）

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