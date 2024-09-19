（英国）卡米拉·艾尔斯

卡米拉在四川都江堰。

作者供图

巍峨的青山被薄雾笼罩，江水穿山而过奔涌向前，小小的排筏逆江而上，奋力前行——这是中国山水画家岑学恭的名画《灌县都江堰》描绘的场景。

那天，当我在一名中国学生那里看到这幅画时，立刻被栩栩如生的画面吸引了，甚至幻想自己成为画中人物，身着丝绸缝制的长袍，在雄壮的山川间遨游。我会驻足山脚下，欣赏江水拍岸，溅起朵朵浪花；立于楼阁之上，感受层峦叠嶂一年四季的变化，轻嗅空气中弥漫的新鲜松香；我还要细细观察那些划桨的人，看他们如何拼尽全力，在汹涌的江流中驾驭排筏。

“想要完成这一壮举，人们必须团结协作。”见我看得入迷，我的这名学生谈起对这幅画的理解，“自古以来，中国人就常常往返于江上众志成城治理水患，保障灌溉系统正常运行。”“灌溉系统？”我好奇地问。“是的，这幅画展示的是世界著名的都江堰，那是中国人在几千年前建造的伟大工程！”他的脸上写满自豪。

都江堰在2000年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。在得知可以前往参观后，我迫不及待地定下了去都江堰的行程。

在“满城水色半城山”的都江堰，眼前江水滔滔，一路奔流，仿佛从公元前256年穿越到今天。在生产工具还很简陋的几千年前，中国人就凭着伟大的创造精神，通过改造自然成功将饱受旱涝灾害的土地变成了鱼米之乡，无数后世子孙从中受益。不仅如此，当地人直到今天也从来没有停止对它的维护。劈山凿渠、疏浚河流，在令人敬畏的自然面前，仅想想这样伟大的景象就令人感佩。

都江堰给我留下了深刻印象，我一直反复回味人与人之间通过合作能够产生的巨大能量。中国作为一个人口大国，有效利用这一巨大优势产生的效果是惊人的，将能够做成更大的事情。回想我在中国的经历，团结协作似乎早已成为中国人的一种日常习惯。

我工作的城市山东潍坊，在街角、广场或公园，总能看到很多女士自发聚在一起，伴着欢快的音乐起舞。她们常常在清晨聚集，手持红色绸扇，身体和手臂伴随着中国传统民乐的节奏舞动，扇子时而举起，时而翻转。相比那迷人的场景，更让我难忘的是声音。当所有扇子在同一时间迅速而有力地合上时，那整齐划一的“唰啦”声，总会让我感到心满意足。

要做到整齐划一并不是一件容易的事，何况是在缺乏规则束缚的广场上。但是人们自发加入群体，愿意跟随音乐或者领舞者，让自己成为这场集体舞蹈的一分子。不久前，我的学生给我介绍了一句著名的中国谚语——“众人拾柴火焰高”。在我看来，这或许就是对中国人精神品格的一种高度概括。

“在中国生活和工作是什么样子？”我的家人和朋友总喜欢听我聊起在中国的日子。当我提到“合作”时，一开始他们以为我只是指工作。

“不不，合作无处不在。”我解释说，从过去到现在，无论是面对自然的挑战，还是为了维持生计，抑或是保持健康、休闲娱乐，任何时候任何场合，你都能看到人们展现出相同品质：齐心协力、默契配合、彼此信任。这已成为人们生活方式的一部分。一旦这样做，大到都江堰这样的大型工程，小到一次集体舞蹈表演，就会像魔法一般神奇地出现在生活中。

这就是我从一幅画学到的智慧。我想，中国人还有很多美好的品质等待我慢慢去发现。

（作者为山东省潍坊第七中学外籍教师）

《 人民日报 》（ 2024年09月19日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)