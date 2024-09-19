本报记者 张慧中

外国客商在中企展台前咨询。

本报记者 张慧中摄

一名观众参观中国品牌电动汽车。

本报欧洲中心分社 依 琳摄

2024年法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会（以下简称“法兰克福汽配展”）日前在德国举行。本届展会吸引了来自全球80多个国家和地区的约4200家展商参展。其中，中国参展企业约700家，参展规模创下历史新高。

聚焦行业可持续发展

两年一届的法兰克福汽配展是全球汽车零配件和售后服务领域的重要行业盛会，已有超过50年历史。今年的展会分为创新、可持续、人才教育、培训及招募、互动体验等几大板块，展览面积进一步扩大到32万平方米。

当记者走进展区时，一场主题为“汽车售后市场生产的可持续性”演讲正在进行。近年来，可持续发展成为汽配行业的关注焦点之一，越来越多的汽配行业生产和制造商正在开发新的工艺和材料，重组工艺和生产流程，以尽可能实现高效节能和可持续发展。

德国大陆集团最近发布了首份覆盖全欧洲的可持续性研究报告，显示可持续发展在汽车售后市场正变得越来越重要。此次展会中，大陆集团展示了多款可持续发展产品。例如，该集团展出的一款轮胎可再生材料占比达65%。该轮胎所有19个尺寸规格型号在滚动阻力、湿式制动和外部噪声方面都达到欧盟轮胎分类的最高等级，具有安全性高、更加环保等特点。

法国企业GPA公司主营汽车拆解业务，每天拆解约210辆报废汽车，每年收集和处理超过2.4万辆废旧汽车，并对二手零部件提供两年质保。去年，该公司的营业额达到6300万欧元。公司工作人员告诉记者：“我们的目的是提供符合可持续发展理念的优质二手零部件，推动消费者购买既经济又环保的产品。”

在展会设立的创新奖中，评委会还特别颁发了“绿色奖”。来自土耳其的桑帕奥托莫蒂夫公司凭借新开发的“桑帕制动排放储存技术”获奖，这是一种创新的制动钳系统，具有颗粒过滤和冷却功能。

法兰克福展览有限公司交通与物流副总裁麦克·约翰内斯表示：“汽车行业需要实现全面绿色转型。在通往数字化、高效和可持续交通的道路上，我们需要新技术助力。”

中国企业产品受到青睐

中国企业的展台分布在法兰克福会展中心的10号展馆，净面积近1.6万平方米。

“展会期间，每天都有大量外国客商来展台咨询洽谈。”在山东莱州三力汽车配件有限公司展台，总经理王平向记者介绍，三力是卡车及轿车类汽车制动盘、制动鼓专业生产商，产品出口到欧洲、北美、南美、中东等多个地区。目前公司有2600多种型号产品通过了联合国欧洲经济委员会针对刹车盘产品制定的有关认证标准。当前，三力为欧洲客商供应的刹车盘产品超过其总产能的65%。

松林科技（湖北）股份有限公司在欧洲地区的产品主要是尾气处理系统方面的零配件，产品市场覆盖德国、波兰、匈牙利、英国、法国、意大利等国。该公司总经理贺先毕表示：“我们在欧洲市场的占有率一直在增长，目前欧洲市场营收约占公司总营业额的23%。”据介绍，该公司还设立了汽配领域的跨境电商平台，整合了湖北省及其他一些省份的汽配企业，打造了一个企业对企业的垂直类电商平台，为中国汽配产品出海创造便利条件。贺先毕说：“未来我们将采取海外仓模式，外国客户在我们的平台下单，我们通过海外仓一键代发。”

浙江顺加汽车配件有限公司带来了汽车过滤器、汽车传感器等产品。该公司总经理蔡星原表示：“参展第二天，已有30多个客户约我们见面洽谈。”他说，欧洲客户对其产品的认可度很高，来自德国、意大利、英国等国的客商纷纷前来咨询。

电动汽车博览会成亮点

由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会和法兰克福展览有限公司共同主办的法兰克福电动汽车博览会成为展会一大亮点。电动汽车博览会是中国汽车行业机构首次在境外参与主办的大规模车展，也是中国电动汽车相关企业首次以集体形式在海外展出。

比亚迪、阿维塔、红旗、赛力斯、宁德时代、江淮、基力思、德尔、天翔等中国品牌齐聚展会现场，展示了涵盖整车制造、电池技术、充电设施以及智能驾驶解决方案等多个领域的创新产品和技术。

比亚迪德国分公司公关经理拉尔夫·凯瑟对记者表示，目前，比亚迪在德国柏林、法兰克福、慕尼黑、科隆、汉堡、斯图加特等城市已经开设了26个展销厅，还设有服务站。

未来（北京）黑科技有限公司专注于电动汽车领域增强现实显示技术的研发及应用，也是中国首批将“抬头显示系统”产品投入量产的企业之一。利用这种产品，驾驶者可通过挡风玻璃看到速度、油耗等信息，降低低头或转头查看仪表或中控导致的驾驶风险。该公司海外品牌业务拓展负责人王晨表示，希望通过此次展会了解海外市场整体发展情况，多维度对接客户，开发市场潜力。

据统计，今年1—7月，欧洲新能源乘用车销量166万台，增速为5%。“欧洲是全球第二大新能源汽车市场，也是中国新能源汽车出口最大的目的地市场之一。”中国贸促会汽车行业分会会长王侠表示，希望通过此次博览会增进欧洲市场对中国汽车的了解，实现中欧汽车产业优势互补，共同推动电动汽车产业发展。

法兰克福汽配展总监奥拉夫·穆斯霍夫表示：“今年，电动汽车博览会与法兰克福汽配展同期举行，这是各方共同努力的结果。电动汽车博览会可以让各方体验中国全系列电动汽车产品，感受前沿汽车设计。”德国厂商希望通过本届展会拓展合作机会，推进产业发展。

（本报德国法兰克福电）

《 人民日报 》（ 2024年09月19日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)