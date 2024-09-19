周 谦

中国和格鲁吉亚是传统友好合作伙伴。自1992年建交以来，中格政治互信不断巩固，各领域合作成果显著。中格持续推进高质量共建“一带一路”、便利人员往来和人文交流，携手构建命运共同体。

中格政治互信持续提升。2023年7月，习近平主席在成都会见来华出席第三十一届世界大学生夏季运动会开幕式并访华的格鲁吉亚时任总理加里巴什维利。双方发表关于建立战略伙伴关系的联合声明，就两国推进高质量共建“一带一路”、共同应对全球性挑战和推动构建人类命运共同体达成共识。格方积极支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，双方政治互信达到新高度。中格在涉及彼此核心利益问题上相互理解、相互支持，做互尊互信、平等相待的好朋友、好伙伴，书写了不同大小和不同文化国家间友好合作的佳话。

中格共建“一带一路”成果丰硕、前景广阔。格鲁吉亚联通欧亚，是最早响应共建“一带一路”倡议的国家之一，也是欧亚地区第一个与中国签署自贸协定的国家。中国长期以来是格鲁吉亚主要贸易伙伴和重要投资来源国。2023年中格双边贸易额超20亿美元，同比增长约48%。格鲁吉亚的葡萄酒、矿泉水、蜂蜜、干果等优质产品走进中国的千家万户，中国的家电、汽车、化工产品等也进入格鲁吉亚市场。去年，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲，宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。中方将加快推进中欧班列高质量发展，参与跨里海国际运输走廊建设，得到格方高度赞赏和积极响应。今年以来，中资企业承建的E60高速公路、南北走廊公路等多个项目标段实现通车，中格客运和货运直航线路不断拓展丰富，两国“空中丝路”发展优势不断挖掘释放。中方企业联合体正积极与格方探讨共建阿纳克利亚深水港项目。

中格人文交流历久弥新、充满活力。近年来，格鲁吉亚民众对中文和中国文化兴趣愈加浓厚。近一年来，两国多个文艺团组互访交流；“中国电影节”活动在格鲁吉亚首都第比利斯成功举办，格鲁吉亚电影佳作在中国的电影节中亮相；中国多个体育团组赴格鲁吉亚参赛，格鲁吉亚武术协会到中国武当山参加武术交流大赛。中国与格鲁吉亚关于互免持普通护照人员签证的协定今年5月28日正式生效，两国旅游合作焕发勃勃生机，各领域往来更加畅通便捷，民间交往的纽带进一步拉紧。

中方将继续与格方一道，以高质量共建“一带一路”为主线，落实好两国领导人重要共识，推动中格战略伙伴关系健康稳定发展，为两国各自发展振兴提供助力，为构建人类命运共同体贡献力量。

（作者为中国驻格鲁吉亚大使）

《 人民日报 》（ 2024年09月19日 03 版）

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